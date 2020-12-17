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Разумков дал оценку парламенту за изменения в Бюджет-2021

Киев • УНН

 • 12074 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины “не плохо изменила” предоставленный правительством проект бюджета на 2021 год. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует УНН.

Разумков дал оценку парламенту за изменения в Бюджет-2021

“Можно пригласить министра финансов (Сергея Марченко — ред.) и он будет докладывать, как они сейчас привлекают средства (на финансирование медицины и образования — ред.). Они и выходят из аукционов, они выходят и для того, чтобы привлечь ресурсы через ОВГЗ (ОВГЗ, облигации внутреннего государственного займа Украины — ред.), сотрудничают с международными партнерами и донорами. Но мы, как Верховная Рада, исходим из тех ресурсов, которые нам предлагаются. Мы не можем просто взять и добавить. Мы оперируем теми цифрами (которые предоставляет Кабинет министров — ред.). И давайте будем откровенны, достаточно не плохо мы изменили, насколько это было возможно, тот бюджет, который зашел в Верховную Раду Украины”, — заявил Разумков.

Спикер парламента заявил, что наиболее положительных изменений удалось достичь в образовательной сфере.

“Зашло минус 4 миллиарда гривен. Мы смогли сделать так, что там дополнительно появилось, хотя бы 790 миллионов. Если была бы возможность, сделали еще больше. Но давайте каждый будет отвечать за свою задачу. Достаточно (расходов на образование — ред.) этого? Нет, не достаточно. Потому что нам надо „закрыть“ фронт, нам надо „закрыть“ медиков и надо „закрыть“ учителей. Сегодня мы исходим из того бюджета на табло (в студии — ред.). Вы знаете, как непросто проходит этот год. Вы видели локдаун весной, он ударил по бизнесу. Вы видите, что происходит сегодня — оно также повлияло на бизнес. В первую очередь, на малый и средний бизнес”, — подытожил глава Верховной Рады.

Напомним, 15 декабря народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины.

УНН сообщал на что пойдут государственные деньги в Бюджете следующего года.

Добавим, что Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год 26 ноября.

Отметим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в Бюджете-2021.

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