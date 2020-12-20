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Кабмин не учел предложения нардепов по Бюджету-2021: Разумков назвал причины

Киев • УНН

 • 17790 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины не учел много предложений народных депутатов Украины, при подготовке проекта бюджета на 2021 год. Причиной этого является ограниченный объем средств, которым владели чиновники правительства, при планировании документа. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, информирует УНН.

Кабмин не учел предложения нардепов по Бюджету-2021: Разумков назвал причины

“Если мы говорим о том, что сделала Верховная Рада, то сначала тот проект, который был поддержан в первом чтении он был существенно доработан предложениями народными депутатами и отправлен в Кабинет министров. К сожалению, очень многие аспекты, которые поднимали народные депутаты Украины, в том числе — я, не были учтены при рассмотрении и подготовке этого документа ко второму чтению”, — отметил Разумков.

Спикер парламента отметил, что на это есть и объективные причины.

“Есть ограниченный объем средств, предусмотренных в бюджете. Мы не можем завтра принять закон, хотя я понимаю, что за это проголосует вся Верховная Рада (где была бы — ред.) минимальная заработная плата 20 тысяч гривен, прожиточный минимум — 10 (тысяч гривен — ред.). Это физически невозможно, ведь это будет только бумага. А за этим ничего стоять не будет”, — подытожил Разумков.

Добавим, что на днях Дмитрий Разумков также заявил, что Верховная Рада Украины “не плохо изменила” предоставленный правительством проект бюджета на 2021 год.

Напомним, 15 декабря народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины.

УНН сообщал на что пойдут государственные деньги в бюджете следующего года.

Добавим, что Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год 26 ноября.

Отметим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в Бюджете-2021.

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