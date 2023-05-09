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Ізраїль завдав ударів по сектору Газа: ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командирів "Ісламського джихаду"

Ізраїль завдав ударів по сектору Газа: ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командирів "Ісламського джихаду"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Ізраїльська армія в ніч на вівторок, 9 травня, розпочала операцію "Щит і стріла", завдавши ударів по об'єктах радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" у секторі Газа. Вбито трьох високопоставлених командирів, які несли відповідальність за недавній ракетний обстріл Ізраїлю. Про це йдеться в повідомленні армії оборони Ізраїлю, пише УНН.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в ніч на 9 травня оголосила про початок операції "Щит і стріла". Цивільному населенню, яке проживає в районі Гази, було наказано залишатися в укриттях до середи.

Ізраїльські військові заявили, що повітряні бомбардування були спрямовані на резиденції трьох старших командирів угруповання «Ісламський джихад», яке підтримується Іраном.

Цитата

"Ми щойно ліквідували Халіла Бахітіні, старшого оперативного офіцера терористичної організації "Ісламський джихад". Він становив безпосередню загрозу безпеці ізраїльського цивільного населення, ліквідували Джахеда Амнама, високопоставленого члена ракетних військ "Ісламського джихаду", та ще одного високопоставленого бойовика "Ісламського джихаду" - Тарека Аз Алдіна", - повідомила армія оборони Ізраїлю в Twitter.

За словами очевидців, вибух стався на верхньому поверсі житлового будинку в місті Газа та будинку в південному місті Рафах. Авіаудари тривали вранці по місцях тренувань бойовиків, пише France24. "Ісламський джихад" підтвердив загибель трьох осіб.

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"ЦАХАЛ продовжуватиме діяти, щоб захистити ізраїльське цивільне населення. Тероризм загрожує цивільному населенню скрізь. Ісламський джихад і його лідери занадто довго загрожували безпеці ізраїльтян", - додає армія оборони Ізраїлю.

Доповнення

Авіаудари наносяться на тлі загострення напруженості між Ізраїлем та бойовиками у секторі Газа, яким править воєнізоване угруповання ХАМАС. Як раніше повідомляв УНН, 2 травня армія оборони Ізраїлю повідомила, що палестинці запустили 22 ракети із сектору Газа. Наступного дня Ізраїль заявив, що завдає авіаударів у відповідь. Водночас ХАМАС зазначив, що вони запустили ракети класу "земля-повітря" по ізраїльських винищувачах, які завдавали удари по сектору Газа. Обмін вогнем завершився хитким перемир'ям за посередництва Єгипту, ООН і Катару.

Наразі 105 палестинців, близько половини з яких є бойовиками або ймовірними нападниками, були вбиті ізраїльським вогнем на Західному березі річки Йордан і в східному Єрусалимі з початку 2023 року, згідно з даними Associated Press.

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