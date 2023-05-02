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Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл

Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл

Київ • УНН

 • 707509 перегляди

КИЇВ. 3 травня УНН. Армія оборони Ізраїлю завдала удару по сектору Гази у відповідь на нещодавній ракетний обстріл. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Як зазначається, Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдає авіаударів по сектору Гази у відповідь на 37 ракет, випущених сьогодні по південному Ізраїлю.

Палестинські ЗМІ повідомляють про вибухи, які пролунали в північній частині Гази. 

Повідомлень про постраждалих в результаті ракетного обстрілу поки немає.

У той же час, ХАМАС стверджує, що вони запускають ракети класу "земля-повітря" по ізраїльських винищувачах, які зараз завдають ударів по сектору Гази.

Що передувало

Армія оборони Ізраїлю попередньо повідомила, що палестинці запустили 22 ракети із сектору Газа.

До цього, Хадер Аднан, один із лідерів "Ісламського джихаду" в Юдеї та Самарії, помер в тюремній камері під час голодування на знак протесту проти свого арешту до закінчення судового розгляду. Протягом усього страйку, який тривав понад 80 днів, він відмовлявся від більшої частини медичної допомоги та їжі. Правителі Гази звинувачують Ізраїль у смерті Аднана.

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