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Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Киев • УНН

 • 707507 просмотра

КИЕВ. 3 мая УНН. Армия обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа в ответ на недавний ракетный обстрел. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Как отмечается, Армия обороны Израиля заявляет, что наносит авиаудары по сектору Газа в ответ на 37 ракет, выпущенных сегодня по южному Израилю.

Палестинские СМИ сообщают о взрывах, которые прогремели в северной части Газы. 

Сообщений о пострадавших в результате ракетного обстрела пока нет.

В то же время, ХАМАС утверждает, что они запускают ракеты класса "земля-воздух" по израильским истребителям, которые сейчас наносят удары по сектору Газа.

Что предшествовало

Армия обороны Израиля предварительно сообщила, что палестинцы запустили 22 ракеты из сектора Газа.

До этого, Хадер Аднан, один из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии, умер в тюремной камере во время голодовки в знак протеста против своего ареста до окончания судебного разбирательства. В течение всей забастовки, которая длилась более 80 дней, он отказывался от большей части медицинской помощи и пищи. Правители Газы обвиняют Израиль в смерти Аднана.

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