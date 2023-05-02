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Сектор Газа випустив по Ізраїлю 22 ракети, троє осіб поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що палестинці запустили 22 ракети із сектору Газа. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

ЦАХАЛ повідомляє, що чотири ракети перехопили системою ППО «Залізний купол», а 16 впали на відкритій місцевості.

За повідомленням служби швидкої допомоги «Маген Давид Адом», легкі поранення отримали два іноземці внаслідок влучення ракети, а також чоловік, який отримав серйозні поранення від уламків.

Служба повідомляє, що всіх трьох доставлено до лікарні в Ашкелоні.

Що передувало

Хадер Аднан, один із лідерів «Ісламського джихаду» в Юдеї та Самарії, помер сьогодні вночі в тюремній камері під час голодування на знак протесту проти свого арешту до закінчення судового розгляду. Протягом усього страйку, який тривав понад 80 днів, він відмовлявся від більшої частини медичної допомоги та їжі. Правителі Гази звинувачують Ізраїль у смерті Аднана.

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