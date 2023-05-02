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06:00 • 29096 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 104389 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 65957 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 117697 просмотра

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13 марта, 13:40 • 116136 просмотра

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13 марта, 13:25 • 106866 просмотра

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13 марта, 10:29 • 101766 просмотра

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Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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10 марта, 15:34 • 165928 просмотра
Актуальное
Сектор Газа выпустил по Израилю 22 ракеты, три человека ранены

Сектор Газа выпустил по Израилю 22 ракеты, три человека ранены

Киев • УНН

 • 589187 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Армия обороны Израиля сообщает, что палестинцы запустили 22 ракеты из сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

ЦАХАЛ сообщает, что четыре ракеты перехватили системой ПВО «Железный купол», а 16 упали на открытой местности.

По сообщению службы скорой помощи «Маген Давид Адом», легкие ранения получили два иностранца в результате попадания ракеты, а также мужчина, который получил серьезные ранения от осколков.

Служба сообщает, что все трое доставлены в больницу в Ашкелоне.

Что предшествовало

Хадер Аднан, один из лидеров «Исламского джихада» в Иудее и Самарии, умер сегодня ночью в тюремной камере во время голодовки в знак протеста против своего ареста до окончания судебного разбирательства. На протяжении всей забастовки, которая длилась более 80 дней, он отказывался от большей части медицинской помощи и пищи. Правители Газы обвиняют Израиль в смерти Аднана.

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