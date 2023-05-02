Сектор Газа выпустил по Израилю 22 ракеты, три человека ранены

Детали

ЦАХАЛ сообщает, что четыре ракеты перехватили системой ПВО «Железный купол», а 16 упали на открытой местности.

По сообщению службы скорой помощи «Маген Давид Адом», легкие ранения получили два иностранца в результате попадания ракеты, а также мужчина, который получил серьезные ранения от осколков.

Служба сообщает, что все трое доставлены в больницу в Ашкелоне.

Что предшествовало

Хадер Аднан, один из лидеров «Исламского джихада» в Иудее и Самарии, умер сегодня ночью в тюремной камере во время голодовки в знак протеста против своего ареста до окончания судебного разбирательства. На протяжении всей забастовки, которая длилась более 80 дней, он отказывался от большей части медицинской помощи и пищи. Правители Газы обвиняют Израиль в смерти Аднана.