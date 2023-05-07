Двоє палестинських бойовиків загинули під час рейду на березі річки Йордан
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Двоє палестинських бойовиків були вбиті під час ізраїльського рейду на окупованому Західному березі річки Йордан в суботу. Про це повідомили ізраїльські військові та палестинське бойове угрупування ХАМАС, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Військові заявили, що вони провели рейд для затримання осіб, підозрюваних у здійсненні вогневого нападу на ізраїльтян на початку цього тижня.
"Двоє бойовиків були застрелені після спроби втечі з місця події", - йдеться у заяві ізраїльських військових.
ХАМАС, який контролює Сектор Гази і має сильну переважну присутність на Західному березі річки Йордан, заявив, що ці чоловіки були членами одного з бойових відділень угруповання. У заяві йдеться, що чоловіки брали участь у збройній боротьбі проти ізраїльських військових.
Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що обом чоловікам було по 22 роки, і вони померли від кульових поранень в груди, шию і живіт.
Доповнення
Інцидент стався після транскордонних ударамів між Ізраїлем і Сектором Гази на цьому тижні.
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