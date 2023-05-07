Двое палестинских боевиков погибли во время рейда на берегу реки Иордан
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Двое палестинских боевиков были убиты во время израильского рейда на оккупированном Западном берегу реки Иордан в субботу. Об этом сообщили израильские военные и палестинская боевая группировка ХАМАС, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Военные заявили, что они провели рейд для задержания лиц, подозреваемых в совершении огневого нападения на израильтян в начале этой недели.
"Двое боевиков были застрелены после попытки бегства с места происшествия", - говорится в заявлении израильских военных.
ХАМАС, который контролирует Сектор Газа и имеет сильное подавляющее присутствие на Западном берегу реки Иордан, заявил, что эти мужчины были членами одного из боевых отделений группировки. В заявлении говорится, что мужчины участвовали в вооруженной борьбе против израильских военных.
Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что обоим мужчинам было по 22 года, и они умерли от пулевых ранений в грудь, шею и живот.
Дополнение
Инцидент произошел после трансграничных ударов между Израилем и Сектором Газа на этой неделе.
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