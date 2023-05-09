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Израиль нанес удары по сектору Газа: ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров "Исламского джихада"

Израиль нанес удары по сектору Газа: ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров "Исламского джихада"

Киев • УНН

 • 1127326 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Израильская армия в ночь на вторник, 9 мая, начала операцию "Щит и стрела", нанеся удары по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Убиты три высокопоставленных командира, которые несли ответственность за недавний ракетный обстрел Израиля. Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля, пишет УНН.

Детали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 9 мая объявила о начале операции "Щит и стрела". Гражданскому населению, проживающему в районе Газы, было приказано оставаться в укрытиях до среды.

Израильские военные заявили, что воздушные бомбардировки были направлены на резиденции трех старших командиров группировки «Исламский джихад», которая поддерживается Ираном.

Цитата

"Мы только что ликвидировали Халила Бахитини, старшего оперативного офицера террористической организации "Исламский джихад". Он представлял непосредственную угрозу безопасности израильского гражданского населения, ликвидировали Джахеда Амнама, высокопоставленного члена ракетных войск "Исламского джихада", и еще одного высокопоставленного боевика "Исламского джихада" - Тарека Аз Алдина", - сообщила армия обороны Израиля в Twitter.

По словам очевидцев, взрыв произошел на верхнем этаже жилого дома в городе Газа и дома в южном городе Рафах. Авиаудары продолжались утром по местам тренировок боевиков, пишет France24. "Исламский джихад" подтвердил гибель трех человек.

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"ЦАХАЛ будет продолжать действовать, чтобы защитить израильское гражданское население. Терроризм угрожает гражданскому населению везде. Исламский джихад и его лидеры слишком долго угрожали безопасности израильтян", - добавляет армия обороны Израиля.

Дополнение

Авиаудары наносятся на фоне обострения напряженности между Израилем и боевиками в секторе Газа, которым правит военизированная группировка ХАМАС. Как ранее сообщал УНН, 2 мая армия обороны Израиля сообщила, что палестинцы запустили 22 ракеты из сектора Газа. На следующий день Израиль заявил, что наносит ответные авиаудары. В то же время ХАМАС отметил, что они запустили ракеты класса "земля-воздух" по израильским истребителям, которые наносили удары по сектору Газа. Обмен огнём завершился шатким перемирием при посредничестве Египта, ООН и Катара.

В настоящее время 105 палестинцев, около половины из которых являются боевиками или предполагаемыми нападающими, были убиты израильским огнем на Западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме с начала 2023 года, согласно данным Associated Press.

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