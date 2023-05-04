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Іран має запаси збагаченого урану, достатні для виробництва п'яти ядерних бомб - Ізраїль

Іран має запаси збагаченого урану, достатні для виробництва п'яти ядерних бомб - Ізраїль

Київ • УНН

 • 1138053 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у четвер заявив, що Іран накопичив достатньо матеріалу для п'яти ядерних бомб, застерігаючи Ісламську Республіку від подальшого збагачення урану до рівня збройової якості. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Цитата

"Не помиляйтеся – Іран не задовольниться однією ядерною бомбою. На даний момент Іран отримав матеріал зі збагаченням до 20% та 60% для п'яти ядерних бомб", - сказав Галлант своєму грецькому колезі Ніколаосу Панайотопулосу під час візиту до Афін.

"Іранський прогрес і збагачення до 90% були б серйозною помилкою з боку Ірану і могли б спалахнути регіон", - додав він.

У своєму виступі Галлант пообіцяв, що Ізраїль не дозволить Ірану продовжувати свої зусилля щодо створення військового плацдарму в Сирії, де, як повідомляється, ізраїльські ВПС в останні місяці завдали ряд ударів, включаючи напад у понеділок на аеропорт в Алеппо.

"Протягом останніх шести місяців Іран щотижня відправляв літаки до Сирії, доставляючи зброю для використання з терористичною метою", - сказав він. "Сирійський режим має усвідомлювати, що ЦАХАЛ жорстко відповість на будь-які атаки, здійснені з його території. Ми не дозволимо Ірану встановити військову міць у Сирії чи побудувати "шосе" для доставки сучасної зброї до Лівану".

Попередження пролунало під час дводенного візиту президента Ірану Ебрагіма Раїсі до Сирії, де він зустрівся з лідерами палестинських терористичних угруповань і закликавши при цьому до "розгрому сіоністського режиму". Іран також підтримує терористичну організацію "Хізбалла" в Лівані, яка також прагне знищити Ізраїль, а також інші збройні формування по всьому регіону.

Що передувало

Вважається, що Іран ще не збагатив уран до 90% чистоти, необхідної для ядерної зброї, але може швидко зробити це із нинішніх рівнів збагачення.

Він зберігає запаси урану, збагаченого до 20% і 60%, порушуючи угоду 2015 року, яка обмежує його ядерну програму, яку він все частіше порушував з того часу, як тодішній президент Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з угоди у 2018 році й знову ввів санкції.

Західні держави попереджають, що уран, збагачений до такого рівня, не може бути використаний у цивільних цілях.

Переговори про відновлення ядерної угоди між Іраном та світовими державами відновилися у квітні 2021 року, але з минулого року зайшли в глухий кут, оскільки Іран просувається вперед зі своїми ядерними амбіціями.

Високопоставлені офіційні особи США нещодавно підрахували, що Іран може зробити достатньо розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї за два тижні, але йому потрібні додаткові місяці, щоб підготувати бомбу до використання.

США також вважають, що Іран ще не має всіх технологій, необхідних для створення бомби, і не ухвалив остаточного рішення про створення зброї, а іранські лідери неодноразово заявляли, що вони не мають наміру це робити.

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