Иран имеет запасы обогащенного урана, достаточные для производства пяти ядерных бомб - Израиль

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"Не ошибайтесь – Иран не удовлетворится одной ядерной бомбой. На данный момент Иран получил материал с обогащением до 20% и 60% для пяти ядерных бомб", - сказал Галлант своему греческому коллеге Николаосу Панайотопулосу во время визита в Афины.

"Иранский прогресс и обогащение до 90% были бы серьезной ошибкой со стороны Ирана и могли бы воспламенить регион", - добавил он.

В своем выступлении Галлант пообещал, что Израиль не позволит Ирану продолжать свои усилия по созданию военного плацдарма в Сирии, где, как сообщается, израильские ВВС в последние месяцы нанесли ряд ударов, включая нападение в понедельник на аэропорт в Алеппо.

"В течение последних шести месяцев Иран еженедельно отправлял самолеты в Сирию, доставляя оружие для использования в террористических целях", - сказал он. "Сирийский режим должен осознавать, что ЦАХАЛ жёстко ответит на любые атаки, совершённые с его территории. Мы не позволим Ирану установить военную мощь в Сирии или построить "шоссе" для доставки современного оружия в Ливан".

Предупреждение прозвучало во время двухдневного визита президента Ирана Эбрагима Раиси в Сирию, где он встретился с лидерами палестинских террористических группировок и призвал при этом к "разгрому сионистского режима". Иран также поддерживает террористическую организацию "Хизбалла" в Ливане, которая также стремится уничтожить Израиль, а также другие вооружённые формирования по всему региону.

Что предшествовало

Считается, что Иран еще не обогатил уран до 90% чистоты, необходимой для ядерного оружия, но может быстро сделать это с нынешних уровней обогащения.

Он сохраняет запасы урана, обогащенного до 20% и 60%, нарушая соглашение 2015 года, ограничивающее его ядерную программу, которое он все чаще нарушал с тех пор, как тогдашний президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из соглашения в 2018 году и снова ввел санкции.

Западные государства предупреждают, что уран, обогащенный до такого уровня, не может быть использован в гражданских целях.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки между Ираном и мировыми державами возобновились в апреле 2021 года, но с прошлого года зашли в тупик, поскольку Иран продвигается вперед со своими ядерными амбициями.

Высокопоставленные официальные лица США недавно подсчитали, что Иран может произвести достаточно расщепляющегося материала для ядерного оружия за две недели, но ему потребуются дополнительные месяцы, чтобы подготовить бомбу к использованию.

США также считают, что Иран еще не имеет всех технологий, необходимых для создания бомбы, и не принял окончательного решения о создании оружия, а иранские лидеры неоднократно заявляли, что они не намерены это делать.