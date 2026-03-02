$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 15646 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 17325 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 15750 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 17132 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 18679 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 13093 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 14127 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 15572 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 30659 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 16818 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ізраїльські авіаудари по Лівану - кількість загиблих перевищила 50

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє про 52 загиблих та 154 поранених внаслідок ізраїльських авіаударів. Атаки Ізраїлю стали відповіддю на запуск ракет угрупованням "Хезболла".

Ізраїльські авіаудари по Лівану - кількість загиблих перевищила 50

Міністерство охорони здоров’я Лівану повідомило про зростання кількості загиблих унаслідок ізраїльських авіаударів. Наразі йдеться про 52 загиблих та 154 поранених, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

За даними ліванської сторони, перед цим збройне угруповання "Хезболла", яке вважають одним із ключових союзників Тегерана на Близькому Сході, запускало ракети у напрямку Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь заявив про масштабні повітряні удари. За повідомленням ізраїльської сторони, атаки були спрямовані на контрольовані "Хезболлою" південні передмістя Бейрута та по "старших бойовиках".

Водночас ліванське державне інформаційне агентство NNA раніше наводило попередні дані про 31 загиблого та 149 постраждалих.

Президент Лівану Жозеф Аун вже засудив як атаки, здійснені з території Лівану, так і контрудари Ізраїлю.

Нагадаємо

ЦАХАЛ розпочав масштабну операцію для повної ліквідації всіх членів "Хезболли" у Лівані. Операція включатиме авіаудари та можливе наземне вторгнення, без винятків для жодного члена угруповання.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніСвіт
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Ліван
Тегеран