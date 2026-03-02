Ізраїльські авіаудари по Лівану - кількість загиблих перевищила 50
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє про 52 загиблих та 154 поранених внаслідок ізраїльських авіаударів. Атаки Ізраїлю стали відповіддю на запуск ракет угрупованням "Хезболла".
Міністерство охорони здоров’я Лівану повідомило про зростання кількості загиблих унаслідок ізраїльських авіаударів. Наразі йдеться про 52 загиблих та 154 поранених, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
За даними ліванської сторони, перед цим збройне угруповання "Хезболла", яке вважають одним із ключових союзників Тегерана на Близькому Сході, запускало ракети у напрямку Ізраїлю.
Ізраїль у відповідь заявив про масштабні повітряні удари. За повідомленням ізраїльської сторони, атаки були спрямовані на контрольовані "Хезболлою" південні передмістя Бейрута та по "старших бойовиках".
Водночас ліванське державне інформаційне агентство NNA раніше наводило попередні дані про 31 загиблого та 149 постраждалих.
Президент Лівану Жозеф Аун вже засудив як атаки, здійснені з території Лівану, так і контрудари Ізраїлю.
Нагадаємо
ЦАХАЛ розпочав масштабну операцію для повної ліквідації всіх членів "Хезболли" у Лівані. Операція включатиме авіаудари та можливе наземне вторгнення, без винятків для жодного члена угруповання.