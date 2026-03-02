$43.100.11
Эксклюзив
16:02 • 16117 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 17876 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 16164 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 17480 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 18992 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 13182 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 14226 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 15626 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 30889 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 16855 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Израильские авиаудары по Ливану - число погибших превысило 50

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Министерство здравоохранения Ливана сообщает о 52 погибших и 154 раненых в результате израильских авиаударов. Атаки Израиля стали ответом на запуск ракет группировкой "Хезболла".

Израильские авиаудары по Ливану - число погибших превысило 50

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о росте числа погибших в результате израильских авиаударов. Сейчас речь идет о 52 погибших и 154 раненых, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

По данным ливанской стороны, перед этим вооруженная группировка "Хезболла", которую считают одним из ключевых союзников Тегерана на Ближнем Востоке, запускала ракеты в направлении Израиля.

Израиль в ответ заявил о масштабных воздушных ударах. По сообщению израильской стороны, атаки были направлены на контролируемые "Хезболлой" южные пригороды Бейрута и по "старшим боевикам".

В то же время ливанское государственное информационное агентство NNA ранее приводило предварительные данные о 31 погибшем и 149 пострадавших.

Президент Ливана Жозеф Аун уже осудил как атаки, совершенные с территории Ливана, так и контрудары Израиля.

Напомним

ЦАХАЛ начал масштабную операцию по полной ликвидации всех членов "Хезболлы" в Ливане. Операция будет включать авиаудары и возможное наземное вторжение, без исключений для любого члена группировки.

Александра Василенко

Война в УкраинеНовости Мира
Столкновения
Израиль
Армия обороны Израиля
Ливан
Тегеран