Израильские авиаудары по Ливану - число погибших превысило 50
Киев • УНН
Министерство здравоохранения Ливана сообщает о 52 погибших и 154 раненых в результате израильских авиаударов. Атаки Израиля стали ответом на запуск ракет группировкой "Хезболла".
Министерство здравоохранения Ливана сообщило о росте числа погибших в результате израильских авиаударов. Сейчас речь идет о 52 погибших и 154 раненых, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Подробности
По данным ливанской стороны, перед этим вооруженная группировка "Хезболла", которую считают одним из ключевых союзников Тегерана на Ближнем Востоке, запускала ракеты в направлении Израиля.
Израиль в ответ заявил о масштабных воздушных ударах. По сообщению израильской стороны, атаки были направлены на контролируемые "Хезболлой" южные пригороды Бейрута и по "старшим боевикам".
В то же время ливанское государственное информационное агентство NNA ранее приводило предварительные данные о 31 погибшем и 149 пострадавших.
Президент Ливана Жозеф Аун уже осудил как атаки, совершенные с территории Ливана, так и контрудары Израиля.
Напомним
ЦАХАЛ начал масштабную операцию по полной ликвидации всех членов "Хезболлы" в Ливане. Операция будет включать авиаудары и возможное наземное вторжение, без исключений для любого члена группировки.