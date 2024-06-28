Ізраїльська атака на квартал Гази призвела до загибелі щонайменше 7 осіб
Київ • УНН
Ізраїльська армія штурмувала околиці міста Гази. Наразі повідомляється про загибель щонайменше семи осіб внаслідок ударів.
Ізраїль заатакував квартал міста Гази, відтак унаслідок ударів у районі Шеджаї загинули щонайменше сім осіб. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У четвер армія Ізраїлю штурмувала квартал міста Газа, вимагаючи від палестинців відступити на південь через наближення танків, які бомбардували місто Рафах. За словами Ізраїлю, це останній етап операції проти бойовиків ХАМАС.
Мешканці району Шеджая в місті Газа зауважили звук танків, які наближалися і відкривали вогонь вранці, після нічних бомбардувань міста. Вони також спостерігали за атаками безпілотників. Згідно з повідомленням Палестинської цивільної служби з надзвичайних ситуацій, наслідком ізраїльських ударів у Шеджаї загинули щонайменше сім осіб.
Унаслідок ізраїльських нападів на Газу загинули щонайменше 42 палестинця23.06.24, 02:59 • 22757 переглядiв