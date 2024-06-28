Израильская атака на квартал Газы привела к гибели по меньшей мере 7 человек

Израиль атаковал квартал города Газа, поэтому в результате ударов в районе Шеджаи погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг армия Израиля штурмовала квартал города Газа, требуя от палестинцев отступить на юг из-за приближения танков, которые бомбили город Рафах. По словам Израиля, это последний этап операции против боевиков ХАМАС.

Жители района Шеджая в городе Газа заметили звук танков, которые приближались и открывали огонь утром, после ночных бомбардировок города. Они также наблюдали за атаками беспилотников. Согласно сообщению Палестинской гражданской службы по чрезвычайным ситуациям, следствием израильских ударов в Шеджае погибли по меньшей мере семь человек.

В результате израильских нападений на Газу погибли по меньшей мере 42 палестинца