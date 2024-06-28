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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израильская атака на квартал Газы привела к гибели по меньшей мере 7 человек

Израильская атака на квартал Газы привела к гибели по меньшей мере 7 человек

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 23:18  •  994 просмотра

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Израильская армия штурмовала окрестности города Газа. Сейчас сообщается о гибели по меньшей мере семи человек в результате ударов.

Израиль атаковал квартал города Газа, поэтому в результате ударов в районе Шеджаи погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В четверг армия Израиля штурмовала квартал города Газа, требуя от палестинцев отступить на юг из-за приближения танков, которые бомбили город Рафах. По словам Израиля, это последний этап операции против боевиков ХАМАС.

Жители района Шеджая в городе Газа заметили звук танков, которые приближались и открывали огонь утром, после ночных бомбардировок города. Они также наблюдали за атаками беспилотников. Согласно сообщению Палестинской гражданской службы по чрезвычайным ситуациям, следствием израильских ударов в Шеджае погибли по меньшей мере семь человек.

В результате израильских нападений на Газу погибли по меньшей мере 42 палестинца22 июня 2024, 23:59 • 22222 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
reutersReuters
gorod-gazaГород Газа
rafakhРафах
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