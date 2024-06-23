В результате израильских нападений на Газу погибли по меньшей мере 42 палестинца

В результате израильских атак на город Газы в субботу погибло по меньшей мере 42 человека. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу, по информации от ХАМАС, на севере палестинского анклава по меньшей мере 42 человека погибли во время израильских атак на город Газа.

Удар по домам в районе Аль-Шати, одном из исторических лагерей для беженцев в Секторе Газа, унес жизни 24 человек. Еще 18 палестинцев погибли в результате атаки на дома в районе Аль-Туфа.

В результате артиллерийского обстрела в Газе погибли 22 человека