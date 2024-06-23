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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3406 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Унаслідок ізраїльських нападів на Газу загинули щонайменше 42 палестинця

Київ • УНН

 • 22757 перегляди

В результаті ізраїльських атак на місто Гази в суботу загинули щонайменше 42 палестинця.

Унаслідок ізраїльських нападів на Газу загинули щонайменше 42 палестинця

У результаті ізраїльських атак на місто Гази в суботу загинуло щонайменше 42 людини. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У суботу, за інформацією від ХАМАС, на півночі палестинського анклаву щонайменше 42 людини загинули під час ізраїльських атак на місто Газа.

Удар по будинках в районі Аль-Шаті, одному з історичних таборів для біженців у Секторі Гази, забрав життя 24 осіб. Ще 18 палестинців загинули в результаті атаки на будинки у районі Аль-Туфа.

У результаті артилерійського обстрілу в Газі загинули 22 людини22.06.24, 05:26 • 62231 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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