Унаслідок ізраїльських нападів на Газу загинули щонайменше 42 палестинця
Київ • УНН
В результаті ізраїльських атак на місто Гази в суботу загинули щонайменше 42 палестинця.
У результаті ізраїльських атак на місто Гази в суботу загинуло щонайменше 42 людини. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У суботу, за інформацією від ХАМАС, на півночі палестинського анклаву щонайменше 42 людини загинули під час ізраїльських атак на місто Газа.
Удар по будинках в районі Аль-Шаті, одному з історичних таборів для біженців у Секторі Гази, забрав життя 24 осіб. Ще 18 палестинців загинули в результаті атаки на будинки у районі Аль-Туфа.
У результаті артилерійського обстрілу в Газі загинули 22 людини22.06.24, 05:26 • 62231 перегляд