У результаті артилерійського обстрілу в Газі загинули 22 людини
Київ • УНН
Щонайменше 22 людини загинули в результаті артилерійського удару поблизу офісів Міжнародного Комітету Червоного Хреста в секторі Гази, що піддало небезпеці цивільне населення і гуманітарних працівників.
Щонайменше 22 людини загинули внаслідок артилерійського удару по сектору Гази. Про це повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста, передає УНН.
Деталі
У секторі Газа щонайменше 22 людини загинули в результаті нападу, який пошкодив офіси Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Снаряди влучили лише за кілька метрів від приміщення організації, навколо якого в наметах живуть сотні мирних жителів.
Ми глибоко стурбовані тим, що артилерійський вогонь так близько до гуманітарних цілей ставить під загрозу життя як мирних жителів, так і гуманітарних працівників
На даний момент не відомо, хто відповідальний за цей удар.
Ізраїльський удар по табору біженців у Газі забрав життя 13 осіб, у тому числі 7 дітей17.04.24, 00:12 • 25188 переглядiв