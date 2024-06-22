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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате артиллерийского обстрела в Газе погибли 22 человека

В результате артиллерийского обстрела в Газе погибли 22 человека

Киев  •  УНН

22 июня 2024, 02:26  •  5758 просмотра

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По меньшей мере 22 человека погибли в результате артиллерийского удара вблизи офисов Международного Комитета Красного Креста в секторе Газа, что подвергло опасности гражданское население и гуманитарных работников.

По меньшей мере 22 человека погибли в результате артиллерийского удара по сектору Газы. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста, передает УНН.

детали

В Секторе Газа по меньшей мере 22 человека погибли в результате нападения, которое повредило офисы Международного комитета Красного Креста.

Снаряды попали всего в нескольких метрах от помещения организации, вокруг которого в палатках живут сотни мирных жителей.

Мы глубоко обеспокоены тем, что артиллерийский огонь так близко к гуманитарным целям ставит под угрозу жизни как мирных жителей, так и гуманитарных работников

- Международный комитет Красного Креста.

На данный момент не известно, кто ответственен за этот удар.

Израильский удар по лагерю беженцев в Газе унес жизни 13 человек, в том числе 7 детей16 апреля 2024, 21:12 • 24932 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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