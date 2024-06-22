В результате артиллерийского обстрела в Газе погибли 22 человека
Киев • УНН
По меньшей мере 22 человека погибли в результате артиллерийского удара вблизи офисов Международного Комитета Красного Креста в секторе Газа, что подвергло опасности гражданское население и гуманитарных работников.
По меньшей мере 22 человека погибли в результате артиллерийского удара по сектору Газы. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста, передает УНН.
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В Секторе Газа по меньшей мере 22 человека погибли в результате нападения, которое повредило офисы Международного комитета Красного Креста.
Снаряды попали всего в нескольких метрах от помещения организации, вокруг которого в палатках живут сотни мирных жителей.
Мы глубоко обеспокоены тем, что артиллерийский огонь так близко к гуманитарным целям ставит под угрозу жизни как мирных жителей, так и гуманитарных работников
На данный момент не известно, кто ответственен за этот удар.
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