В результате артиллерийского обстрела в Газе погибли 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли в результате артиллерийского удара по сектору Газы. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста, передает УНН.

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В Секторе Газа по меньшей мере 22 человека погибли в результате нападения, которое повредило офисы Международного комитета Красного Креста.

Снаряды попали всего в нескольких метрах от помещения организации, вокруг которого в палатках живут сотни мирных жителей.

Мы глубоко обеспокоены тем, что артиллерийский огонь так близко к гуманитарным целям ставит под угрозу жизни как мирных жителей, так и гуманитарных работников - Международный комитет Красного Креста.

На данный момент не известно, кто ответственен за этот удар.

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