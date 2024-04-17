Израильский удар по лагерю беженцев в Газе унес жизни 13 человек, в том числе 7 детей

Удар по лагерю беженцев в Газе унес жизни по меньшей мере 13 человек, среди них 7 детей. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В центральной части Газы в результате израильского удара по лагерю беженцев Аль-Магази были убиты 13 человек, среди которых 7 детей.

Я немедленно пошел посмотреть, что случилось, и нашел мертвые тела, брошенные на землю. Люди кричали, дети кричали. Дети мертвы на земле. Они просто играли в настольный футбол и были убиты - рассказал очевидец Нихад Оудеталлах.

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Кроме того, представители больницы Аль-Аксы проинформировали, что более 25 человек получили ранения.

По данным, отделение неотложной помощи больницы Аль-Аксы переполнено пострадавшими и ранеными, среди которых есть несколько детей.

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