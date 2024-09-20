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Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, вбивши командира "Хезболли"

Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, вбивши командира "Хезболли"

Київ • УНН

 • 17806 перегляди

Армія Ізраїлю завдала авіаудару по Бейруту, вбивши командувача операціями "Хезболли" Ібрагіма Акіла. В результаті атаки загинуло 8 людей, 59 отримали поранення.

Армія Ізраїлю в п'ятницю завдала авіаудару по столиці Лівану Бейруті, в результаті якої загинув командувач операціями "Хезболли" Ібрагім Акіл. Про це пише видання Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.

"Ізраїль у п’ятницю вбив високопоставленого командира "Хезболли" під час авіаудару по південному передмісті Бейрута. Ціллю був командувач операціями "Хезболли" Ібрагім Акіл, який служить у вищому військовому органі угруповання. Акіл був убитий разом із членами елітного підрозділу "Радван", коли вони проводили зустріч", - пише видання.

Видання зазначає, що за голову Акіла США призначили нагороду в 7 млн доларів через його причетність до смертоносного бомбардування морських піхотинців у Лівані в 1983 році

За попередніми даними міністерства охорони здоров'я Лівану, в результаті удару загинуло вісім людей і ще 59 отримали поранення.

Нагадаємо

Ввечері 19 вересня ЦАХАЛ за вказівкою ізраїльської розвідки завдав ударів по сотнях пускових установок "Хезболли" у Лівані, готових до використання для обстрілу Ізраїлю.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
izrailІзраїль
reutersReuters
armiia-oborony-izrailiuАрмія оборони Ізраїлю
livanЛіван
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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