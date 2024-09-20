Израиль нанес авиаудар по Бейруту, убив командира "Хезболлы"

Армия Израиля в пятницу нанесла авиаудар по столице Ливана Бейруте, в результате которого погиб командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акил. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

"Израиль в пятницу убил высокопоставленного командира "Хезболлы" во время авиаудара по южному пригороду Бейрута. Целью был командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акил, который служит в высшем военном органе группировки. Акил был убит вместе с членами элитного подразделения "Радван", когда они проводили встречу", - пишет издание.

Издание отмечает, что за голову Акила США назначили награду в 7 млн долларов из-за его причастности к смертоносной бомбардировке морских пехотинцев в Ливане в 1983 году

По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате удара погибло восемь человек и еще 59 получили ранения.

Напомним

Вечером 19 сентября ЦАХАЛ по указанию израильской разведки нанес удары по сотням пусковых установок "Хезболлы" в Ливане, готовых к использованию для обстрела Израиля.