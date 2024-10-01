Ізраїль оголосив про мобілізацію чотирьох резервних бригад
Київ • УНН
ЦАХАЛ оголосив про мобілізацію чотирьох додаткових резервних бригад для виконання завдань на півночі. Це дозволить продовжити операції проти Хезболли та забезпечити безпечне повернення мешканців.
Армія оборони Ізраїлю оголосила про мобілізацію ще декількох резервних бригад для підтримання ситуації на півночі. Про це йдеться в заяві ЦАХАЛу, передає УНН.
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Відповідно до оцінки ситуації, ЦАХАЛ залучає чотири додаткові резервні бригади для виконання оперативних завдань на північній арені
В ЦАХАЛі наголошують, що таке рішення дозволить продовжити оперативну діяльність проти терористичної організації Хезболла та досягти оперативних цілей, у тому числі безпечне повернення мешканців півночі Ізраїлю до своїх домівок.
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