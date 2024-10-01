Израиль объявил о мобилизации четырех резервных бригад
Киев • УНН
ЦАХАЛ объявил о мобилизации четырех дополнительных резервных бригад для выполнения задач на севере. Это позволит продолжить операции против Хезболлы и обеспечить безопасное возвращение жителей.
Армия обороны Израиля объявила о мобилизации еще нескольких резервных бригад для поддержания ситуации на севере. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛа, передает УНН.
Детали
Согласно оценке ситуации, ЦАХАЛ привлекает четыре дополнительные резервные бригады для выполнения оперативных задач на северной арене
В ЦАХАЛе отмечают, что такое решение позволит продолжить оперативную деятельность против террористической организации Хезболла и достичь оперативных целей, в том числе безопасное возвращение жителей севера Израиля в свои дома.
Напомним,
Войска ЦАХАЛа начали операцию «Северные стрелы»: ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана.
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