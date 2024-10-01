Израиль объявил о мобилизации четырех резервных бригад

Армия обороны Израиля объявила о мобилизации еще нескольких резервных бригад для поддержания ситуации на севере. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛа, передает УНН.

Детали

Согласно оценке ситуации, ЦАХАЛ привлекает четыре дополнительные резервные бригады для выполнения оперативных задач на северной арене - говорится в заявлении военных.

В ЦАХАЛе отмечают, что такое решение позволит продолжить оперативную деятельность против террористической организации Хезболла и достичь оперативных целей, в том числе безопасное возвращение жителей севера Израиля в свои дома.

Напомним,

Войска ЦАХАЛа начали операцию «Северные стрелы»: ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана.

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