Італія збільшить свій внесок у фінансування кліматичних програм до 1,4 млрд доларів на рік

Цитата

"Я радий оголосити, що Італія майже втричі збільшить свої фінансові зобов'язання до 1,4 мільярда доларів на рік протягом наступних 5 років", - сказав Драгі.

Доповнення

Як зазначає агентство, ця сума значно менша, ніж, за оцінками деяких аналітичних центрів, справедливий внесок країни у фонд у розмірі 100 мільярдів доларів, який багаті країни обіцяли допомогти країнам, що розвиваються, впоратися зі зміною клімату.

За оцінками кліматичного аналітичного центру ECCO, справедливий внесок Італії має становити близько 4 млрд.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав розвинені країни надати фінансову допомогу боротьбі зі зміною клімату на планеті та виділяти не менше одного відсотка свого ВВП на фінансування зелених проектів у державах, що розвиваються.

Контекст

Кліматичні питання стали однією із центральних тем зустрічі лідерів країн Групи двадцяти. У неділю у Глазго у Великій Британії розпочала роботу двотижнева 26-а сесія Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Як очікується, на ній буде обговорено питання посилення зобов’язань країн щодо боротьби з викидами парникових газів.