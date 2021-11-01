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Італія збільшить свій внесок у фінансування кліматичних програм до 1,4 млрд доларів на рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Італія потроїть свій внесок у фінансування кліматичних програм до 1,4 мільярда доларів на рік протягом наступних п'яти років, що потроїть видатки країни на кліматичну сферу, заявив прем'єр-міністр Маріо Драгі у п'ятницю у своєму заключному виступі на саміті лідерів G20 у Римі, передає УНН із посиланням на Reuters.

Італія збільшить свій внесок у фінансування кліматичних програм до 1,4 млрд доларів на рік

Цитата

"Я радий оголосити, що Італія майже втричі збільшить свої фінансові зобов'язання до 1,4 мільярда доларів на рік протягом наступних 5 років", - сказав Драгі.

Доповнення

Як зазначає агентство, ця сума значно менша, ніж, за оцінками деяких аналітичних центрів, справедливий внесок країни у фонд у розмірі 100 мільярдів доларів, який багаті країни обіцяли допомогти країнам, що розвиваються, впоратися зі зміною клімату.

За оцінками кліматичного аналітичного центру ECCO, справедливий внесок Італії має становити близько 4 млрд.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав розвинені країни надати фінансову допомогу боротьбі зі зміною клімату на планеті та виділяти не менше одного відсотка свого ВВП на фінансування зелених проектів у державах, що розвиваються.

Контекст

Кліматичні питання стали однією із центральних тем зустрічі лідерів країн Групи двадцяти. У неділю у Глазго у Великій Британії розпочала роботу двотижнева 26-а сесія Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Як очікується, на ній буде обговорено питання посилення зобов’язань країн щодо боротьби з викидами парникових газів. 

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