Италия увеличит свой вклад в финансирование климатических программ до 1,4 млрд долларов в год
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Италия утроит свой вклад в финансирование климатических программ до 1,4 миллиарда долларов в год в течение следующих пяти лет, что утроит расходы страны на климатическую сферу, заявил премьер-министр Марио Драги в пятницу в своем заключительном выступлении на саммите лидеров G20 в Риме, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Я рад объявить, что Италия почти втрое увеличит свои финансовые обязательства до 1,4 миллиарда долларов в год в течение следующих 5 лет", - сказал Драги.
Дополнение
Как отмечает агентство, эта сумма значительно меньше, чем, по оценкам некоторых аналитических центров, справедливый вклад страны в фонд в размере 100 миллиардов долларов, который богатые страны обещали помочь развивающимся странам справиться с изменением климата.
По оценкам климатического аналитического центра ECCO, справедливый взнос Италии должен составить около 4 миллиардов.
Напомним
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал развитые страны оказать финансовую помощь борьбе с изменением климата на планете и выделять не менее одного процента своего ВВП на финансирование зеленых проектов в развивающихся государствах.
Контекст
Климатические вопросы стали одной из центральных тем встречи лидеров стран Группы двадцати. В воскресенье в Глазго в Великобритании начала работу двухнедельная 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как ожидается, на нем будет обсужден вопрос усиления обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.