Италия увеличит свой вклад в финансирование климатических программ до 1,4 млрд долларов в год

Цитата

"Я рад объявить, что Италия почти втрое увеличит свои финансовые обязательства до 1,4 миллиарда долларов в год в течение следующих 5 лет", - сказал Драги.

Дополнение

Как отмечает агентство, эта сумма значительно меньше, чем, по оценкам некоторых аналитических центров, справедливый вклад страны в фонд в размере 100 миллиардов долларов, который богатые страны обещали помочь развивающимся странам справиться с изменением климата.

По оценкам климатического аналитического центра ECCO, справедливый взнос Италии должен составить около 4 миллиардов.

Напомним

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал развитые страны оказать финансовую помощь борьбе с изменением климата на планете и выделять не менее одного процента своего ВВП на финансирование зеленых проектов в развивающихся государствах.

Контекст

Климатические вопросы стали одной из центральных тем встречи лидеров стран Группы двадцати. В воскресенье в Глазго в Великобритании начала работу двухнедельная 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как ожидается, на нем будет обсужден вопрос усиления обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.