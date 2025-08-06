Італія будує міст до Сицилії: проєкт, що чекав 50 років, став частиною плану з оборони

Після півстоліття дискусій і невдалих спроб Італія схвалила будівництво мосту через Мессінську протоку, який з'єднає материк із Сицилією. Проєкт вартістю 13 мільярдів євро не лише покликаний пожвавити південь країни, а й став частиною плану уряду прем'єр-міністра Джорджії Мелоні щодо посилення інфраструктури в межах зобов'язань НАТО.

Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

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Комітет, відповідальний за масштабні громадські роботи, дав зелене світло на ці плани - повідомило в середу міністерство транспорту.

Ідея з'єднання південної Італії переправою через Мессінську протоку обговорюється в Італії понад 50 років.

І ось нарешті, як обіцяють в уряді Італії, просуватиметься в рамках прагнення збільшити інвестування в національну безпеку, зазначає видання.

Уряд прем'єр-міністра Джорджії Мелоні заявив, що "витрати на міст будуть частиною його зобов'язання збільшити загальні витрати на оборону до 5% ВВП у рамках членства в НАТО. Поточні витрати Риму на оборону менші за 2%".

Доповнення

Італія вперше оголосила конкурс ідей для будівництва мосту в 1969 році. Спочатку проєкт розглядався як спосіб стимулювання економічного зростання шляхом допомоги у з'єднанні бідніших південних регіонів Італії.

Міст вартістю 13 мільярдів євро (15 мільярдів доларів) створить автомобільне та залізничне сполучення з островом і простягнеться на понад 3000 метрів.

Підготовчі роботи над проєктом були зупинені під час європейської боргової кризи на початку 2010-х років і відродилися після того, як Мелоні стала прем'єр-міністром три роки тому.

Цього року члени НАТО зобов'язалися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, щоб зберегти відданість США альянсу. Частина цих нових витрат - до 1,5% ВВП - може бути використана на інфраструктурні проєкти, що допомагають підтримувати військову логістику.

Італійський уряд стверджує, що міст допоможе швидко переміщувати війська. На Сицилії розташовано кілька ключових військових баз, деякі з яких використовуються НАТО.

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