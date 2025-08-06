Италия строит мост на Сицилию: проект, ждавший 50 лет, стал частью плана обороны

После полувека дискуссий и неудачных попыток Италия одобрила строительство моста через Мессинский пролив, который соединит материк с Сицилией. Проект стоимостью 13 миллиардов евро не только призван оживить юг страны, но и стал частью плана правительства премьер-министра Джорджии Мелони по усилению инфраструктуры в рамках обязательств НАТО.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Комитет, ответственный за масштабные общественные работы, дал зеленый свет на эти планы - сообщило в среду министерство транспорта.

Идея соединения южной Италии переправой через Мессинский пролив обсуждается в Италии более 50 лет.

И вот наконец, как обещают в правительстве Италии, будет продвигаться в рамках стремления увеличить инвестирование в национальную безопасность, отмечает издание.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони заявило, что "расходы на мост будут частью его обязательства увеличить общие расходы на оборону до 5% ВВП в рамках членства в НАТО. Текущие расходы Рима на оборону меньше 2%".

Дополнение

Италия впервые объявила конкурс идей для строительства моста в 1969 году. Изначально проект рассматривался как способ стимулирования экономического роста путем помощи в соединении более бедных южных регионов Италии.

Мост стоимостью 13 миллиардов евро (15 миллиардов долларов) создаст автомобильное и железнодорожное сообщение с островом и протянется более чем на 3000 метров.

Подготовительные работы над проектом были остановлены во время европейского долгового кризиса в начале 2010-х годов и возродились после того, как Мелони стала премьер-министром три года назад.

В этом году члены НАТО обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, чтобы сохранить приверженность США альянсу. Часть этих новых расходов - до 1,5% ВВП - может быть использована на инфраструктурные проекты, помогающие поддерживать военную логистику.

Итальянское правительство утверждает, что мост поможет быстро перемещать войска. На Сицилии расположено несколько ключевых военных баз, некоторые из которых используются НАТО.

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