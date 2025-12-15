Історичний віадук обвалився у річку в Шотландії
Київ • УНН
Частина історичного залізничного мосту обвалилася в річку Спей у Шотландії. Віадук Спей, збудований у 1886 році, був популярним серед велосипедистів та пішоходів.
Історичний колишній залізничний міст був оточений поліцією після того, як його частина впала в річку Спей у Мореї, що в Шотландії у Великій Британії, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Віадук Спей, залізна балочна конструкція неподалік Гармута, був побудований в 1886 році і, хоча більше не використовується для поїздів, користувався популярністю у велосипедистів і пішоходів.
На фото в соціальних мережах видно, що одна з його опорних кам'яних опор нахилилася під кутом, а частина металевих конструкцій деформувалася і впала в річку.
Місцевий депутат від Шотландської національної партії Річард Логгед заявив, що жителі цього району буде уражено, і запитав, чи підтримувалася конструкція в належному стані.
Залізничну лінію було закрито у 1960-х роках, але міст, також відомий як Гармутський віадук, пізніше був заасфальтований.
Рада Морей, яка керує цією стежкою для пішоходів та велосипедистів, заявила, що міст залишиться закритим до подальшого повідомлення.
Одинадцять людей загинули під час обвалу мосту в Китаї20.07.24, 06:42 • 30742 перегляди