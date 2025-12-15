Історичний віадук обвалився у річку в Шотландії

$42.190.08
Ексклюзив
07:53 • 848 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
06:29 • 5428 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 16214 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 26013 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 24153 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 34076 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 37953 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 51718 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 76713 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 52020 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з УкраїниPhoto14 грудня, 22:08 • 14928 перегляди
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода15 грудня, 00:22 • 12105 перегляди
Президент Естонії запропонував допомогти Угорщині зі сплатою штрафів за розрив енергетичних угод з рф15 грудня, 00:49 • 8988 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності03:20 • 10882 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 12006 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 58432 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 73047 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 61156 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 70661 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 95144 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 13149 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 30777 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 32700 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 37378 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 71972 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Шахед-136

Історичний віадук обвалився у річку в Шотландії

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Частина історичного залізничного мосту обвалилася в річку Спей у Шотландії. Віадук Спей, збудований у 1886 році, був популярним серед велосипедистів та пішоходів.

Історичний віадук обвалився у річку в Шотландії

Історичний колишній залізничний міст був оточений поліцією після того, як його частина впала в річку Спей у Мореї, що в Шотландії у Великій Британії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Віадук Спей, залізна балочна конструкція неподалік Гармута, був побудований в 1886 році і, хоча більше не використовується для поїздів, користувався популярністю у велосипедистів і пішоходів.

На фото в соціальних мережах видно, що одна з його опорних кам'яних опор нахилилася під кутом, а частина металевих конструкцій деформувалася і впала в річку.

Місцевий депутат від Шотландської національної партії Річард Логгед заявив, що жителі цього району буде уражено, і запитав, чи підтримувалася конструкція в належному стані.

Залізничну лінію було закрито у 1960-х роках, але міст, також відомий як Гармутський віадук, пізніше був заасфальтований.

Рада Морей, яка керує цією стежкою для пішоходів та велосипедистів, заявила, що міст залишиться закритим до подальшого повідомлення.

Одинадцять людей загинули під час обвалу мосту в Китаї20.07.24, 06:42 • 30742 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Соціальна мережа
Шотландія
Велика Британія