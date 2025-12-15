Исторический виадук обрушился в реку в Шотландии

Исторический бывший железнодорожный мост был оцеплен полицией после того, как его часть обрушилась в реку Спей в Морее, что в Шотландии в Великобритании, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Виадук Спей, железная балочная конструкция недалеко от Гармута, был построен в 1886 году и, хотя больше не используется для поездов, пользовался популярностью у велосипедистов и пешеходов.

На фото в социальных сетях видно, что одна из его опорных каменных опор наклонилась под углом, а часть металлических конструкций деформировалась и упала в реку.

Местный депутат от Шотландской национальной партии Ричард Локхед заявил, что жители этого района будут поражены, и спросил, поддерживалась ли конструкция в надлежащем состоянии.

Железнодорожная линия была закрыта в 1960-х годах, но мост, также известный как Гармутский виадук, позже был заасфальтирован.

Совет Морея, который управляет этой тропой для пешеходов и велосипедистов, заявил, что мост останется закрытым до дальнейшего уведомления.

