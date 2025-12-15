$42.190.08
Эксклюзив
07:53 • 1350 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
06:29 • 6400 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 16636 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 26439 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 24516 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 34314 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 38088 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 51788 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 76780 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 52066 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
Исторический виадук обрушился в реку в Шотландии

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Часть исторического железнодорожного моста обрушилась в реку Спей в Шотландии. Виадук Спей, построенный в 1886 году, был популярен среди велосипедистов и пешеходов.

Исторический виадук обрушился в реку в Шотландии

Исторический бывший железнодорожный мост был оцеплен полицией после того, как его часть обрушилась в реку Спей в Морее, что в Шотландии в Великобритании, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Виадук Спей, железная балочная конструкция недалеко от Гармута, был построен в 1886 году и, хотя больше не используется для поездов, пользовался популярностью у велосипедистов и пешеходов.

На фото в социальных сетях видно, что одна из его опорных каменных опор наклонилась под углом, а часть металлических конструкций деформировалась и упала в реку.

Местный депутат от Шотландской национальной партии Ричард Локхед заявил, что жители этого района будут поражены, и спросил, поддерживалась ли конструкция в надлежащем состоянии.

Железнодорожная линия была закрыта в 1960-х годах, но мост, также известный как Гармутский виадук, позже был заасфальтирован.

Совет Морея, который управляет этой тропой для пешеходов и велосипедистов, заявил, что мост останется закрытым до дальнейшего уведомления.

Одиннадцать человек погибли во время обвала моста в Китае20.07.24, 06:42 • 30743 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Социальная сеть
Шотландия
Великобритания