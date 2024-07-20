Одиннадцать человек погибли во время обвала моста после сильного дождя на севере Китая, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, передает УНН, передает УН.

ДЕТАЛИ

Мост в провинции Шэньси обвалился в 20:40 в пятницу вечером «в результате внезапного проливного дождя и внезапных наводнений», пишет информагентство со ссылкой на региональное министерство информации.

Ракетный удар по Николаеву: в городе развернули штаб помощи