Киев • УНН
В провинции Шэньси на севере Китая обвалился мост в результате внезапного проливного дождя и наводнений. По данным государственного агентства Синьхуа, в результате инцидента погибло 11 человек.
Одиннадцать человек погибли во время обвала моста после сильного дождя на севере Китая, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, передает УНН, передает УН.
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Мост в провинции Шэньси обвалился в 20:40 в пятницу вечером «в результате внезапного проливного дождя и внезапных наводнений», пишет информагентство со ссылкой на региональное министерство информации.
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