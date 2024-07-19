Оккупационные войска рф задали удар по Николаеву. Российская ракета попала в детскую площадку во дворе многоэтажек. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

Ракета попала в детскую площадку во дворе многоэтажек. По данным на данный момент, погибли три человека - мужчина, женщина и ребенок. Мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС. Всего по меньшей мере 5 жителей получили ранения - рассказал Клименко.

По его словам, сейчас спасатели и полицейские сейчас обследуют место происшествия - кроме трех домов разрушениям подвергся и детский сад.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Развернут штаб помощи. Пострадавшие, в частности, могут подать там заявление в полицию о разрушенном и утраченном имуществе - подытожил Клименко.

Напомним,

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской площадке в Николаеве. В результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок, еще пятеро получили ранения.