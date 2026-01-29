Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal

Американська газета The Wall Street Journal описала три сценарії розвитку подій в Україні в поточному 2026 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію видання.

Деталі

Найбільш вірогідним є сценарій продовження війни, в той час як переговори про її завершення будуть йти по колу. Водночас наростаюча напруга цього року може змусити росіян або українців піти на угоду, до якої жодна сторона не буде готова.

При цьому обидві сторони побоюються гніву Трампа через безвихідну ситуацію в переговорах, йдеться в публікації. Україна потребуватиме даних від союзників, а росія вразлива до більш жорстких санкцій.

Другий сценарій - Україна може перша капітулювати. Це може статися через виснаження Сил оборони. У такому випадку Україні, можливо, доведеться піти на угоду, яку буде важко прийняти, але яка буде кращою за альтернативний варіант.

Третій ймовірний сценарій - росія втомлюється і не може безкінечно вести війну з Україною. Більш жорсткі санкції та їх більш суворе застосування можуть прискорити її завершення. У цьому випадку, якщо росія чи Україна дійдуть висновку, що не можуть продовжувати війну, переговори можуть перетворитися на більш серйозний пошук угоди, йдеться в публікації.

"Зараз вони просто вдають": голова дипломатії ЄС заявила про важливість підштовхнути росію до справжніх переговорів