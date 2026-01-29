$42.770.19
10:21
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
Ексклюзив
09:19
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну. 29 січня, 00:39
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI. 05:00
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики. 05:26
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України. 06:15
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів. 06:27
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами. 28 січня, 10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження. 28 січня, 07:00
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Коли і як передавати показання лічильників. 27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Франція
Вашингтон
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження. 28 січня, 18:25
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу. 27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту. 27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України. 27 січня, 15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик. 27 січня, 11:53
Техніка
Дипломатка
Опалення
Financial Times
Су-34

Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal

 5026 перегляди

The Wall Street Journal описала три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році. Найбільш вірогідним є продовження війни, а також можлива капітуляція України або виснаження росії.

Американська газета The Wall Street Journal описала три сценарії розвитку подій в Україні в поточному 2026 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію видання.

Найбільш вірогідним є сценарій продовження війни, в той час як переговори про її завершення будуть йти по колу. Водночас наростаюча напруга цього року може змусити росіян або українців піти на угоду, до якої жодна сторона не буде готова.

При цьому обидві сторони побоюються гніву Трампа через безвихідну ситуацію в переговорах, йдеться в публікації. Україна потребуватиме даних від союзників, а росія вразлива до більш жорстких санкцій.

Другий сценарій - Україна може перша капітулювати. Це може статися через виснаження Сил оборони. У такому випадку Україні, можливо, доведеться піти на угоду, яку буде важко прийняти, але яка буде кращою за альтернативний варіант.

Третій ймовірний сценарій - росія втомлюється і не може безкінечно вести війну з Україною. Більш жорсткі санкції та їх більш суворе застосування можуть прискорити її завершення. У цьому випадку, якщо росія чи Україна дійдуть висновку, що не можуть продовжувати війну, переговори можуть перетворитися на більш серйозний пошук угоди, йдеться в публікації.

"Зараз вони просто вдають": голова дипломатії ЄС заявила про важливість підштовхнути росію до справжніх переговорів. 29.01.26, 10:09

