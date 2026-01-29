$42.770.19
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 6726 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 2398 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 5254 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 12659 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 19931 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 28372 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 28435 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 24690 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 21789 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
публикации
Эксклюзивы
Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна29 января, 00:39
Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI05:00
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики05:26
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины06:15
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов06:27
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Эмманюэль Макрон
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Франция
Вашингтон
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53
Техника
Дипломатка
Отопление
Financial Times
Су-34

Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal

Киев • УНН

 • 6808 просмотра

The Wall Street Journal описала три сценария развития событий в Украине в 2026 году. Наиболее вероятным является продолжение войны, а также возможна капитуляция Украины или истощение россии.

Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal

Американская газета The Wall Street Journal описала три сценария развития событий в Украине в текущем 2026 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию издания.

Подробности

Наиболее вероятным является сценарий продолжения войны, в то время как переговоры о ее завершении будут идти по кругу. В то же время нарастающее напряжение в этом году может заставить россиян или украинцев пойти на сделку, к которой ни одна сторона не будет готова.

При этом обе стороны опасаются гнева Трампа из-за безвыходной ситуации в переговорах, говорится в публикации. Украина будет нуждаться в данных от союзников, а россия уязвима к более жестким санкциям.

Второй сценарий - Украина может первая капитулировать. Это может произойти из-за истощения Сил обороны. В таком случае Украине, возможно, придется пойти на сделку, которую будет трудно принять, но которая будет лучше альтернативного варианта.

Третий вероятный сценарий - россия устает и не может бесконечно вести войну с Украиной. Более жесткие санкции и их более строгое применение могут ускорить ее завершение. В этом случае, если Россия или Украина придут к выводу, что не могут продолжать войну, переговоры могут превратиться в более серьезный поиск соглашения, говорится в публикации.

"Сейчас они просто притворяются": глава дипломатии ЕС заявила о важности подтолкнуть россию к настоящим переговорам29.01.2026, 10:09 • 1292 просмотра

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Дональд Трамп
Украина