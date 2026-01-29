Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal

Американская газета The Wall Street Journal описала три сценария развития событий в Украине в текущем 2026 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию издания.

Подробности

Наиболее вероятным является сценарий продолжения войны, в то время как переговоры о ее завершении будут идти по кругу. В то же время нарастающее напряжение в этом году может заставить россиян или украинцев пойти на сделку, к которой ни одна сторона не будет готова.

При этом обе стороны опасаются гнева Трампа из-за безвыходной ситуации в переговорах, говорится в публикации. Украина будет нуждаться в данных от союзников, а россия уязвима к более жестким санкциям.

Второй сценарий - Украина может первая капитулировать. Это может произойти из-за истощения Сил обороны. В таком случае Украине, возможно, придется пойти на сделку, которую будет трудно принять, но которая будет лучше альтернативного варианта.

Третий вероятный сценарий - россия устает и не может бесконечно вести войну с Украиной. Более жесткие санкции и их более строгое применение могут ускорить ее завершение. В этом случае, если Россия или Украина придут к выводу, что не могут продолжать войну, переговоры могут превратиться в более серьезный поиск соглашения, говорится в публикации.

