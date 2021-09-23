Ірина Верещук: Престиж військової служби визначається грошовим забезпеченням

Що Ви думаєте про поточне грошове забезпечення військових?

За останні років п’ять ріст середньої зарплати по країні десь вдвічі випередив ріст середньої зарплати в Збройних силах. Як наслідок – демотивація і відтік якісних кадрів. Тобто, ЗСУ, один з найбільших роботодавців у країні, стає все менш конкурентоспроможним на ринку праці. Це величезна проблема, яка потребує вирішення. Ми маємо поступово, крок за кроком, переломити ситуацію.

На сьогодні є дві ключові проблеми. По-перше, за грошовими виплатами є заборгованість приблизно 1,5 млрд гривень. Наш Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки докладає усіх зусиль, щоб найшвидше вирішити цю проблему. По-друге, зарплати військовим не підвищували вже пару років. Сподіваюсь, цю проблему теж буде вирішено найближчим часом, і наступного року ми побачимо зростання зарплат військових.

Які реальні перспективи підвищення зарплат військовим?

Попри фінансові труднощі все ж вдається потроху підвищувати зарплати деяким категоріям військових. З початку цього року було збільшено грошову допомогу військовослужбовцям, які уклали свій перший контракт. Тепер вона становить від 18 160 до 22 700 гривень. Також були збільшені виплати резервістам: одноразове грошове заохочення, добові та зарплата. Сподіваюсь, що ще цього року ми збільшимо грошове забезпечення військовослужбовцям розвідувальних органів.

Останній раз грошове забезпечення підвищували на початку 2019 року. Тоді загальний розмір місячного грошового забезпечення у середньому зріс на 30%. Наступне підвищення грошового забезпечення планується наступного року, у середньому на 60%. Але наш Комітет та Міноборони мають добре попрацювати, щоб закласти таке підвищення у Держбюджет-2022.

Також є певний прогрес у підвищенні грошового забезпечення військових-контрактників. Зараз військові-контрактники поза зоною ООС отримують мінімум 10 тисяч гривень. Водночас на другій-третій лінії оборони отримують 22 тисячі гривень, на першій лінії – понад 32 тисяч гривень.

Коли зарплати наших військових наблизяться до рівня країн НАТО?

Напевно, порівнювати зарплати наших військових із зарплатами в країнах НАТО буде некоректно. Напряму порівнювати зарплати військових некоректно навіть між певними країнами НАТО: наприклад, Німеччина та Албанія. Різний рівень економіки країн, різні воєнно-політичні завдання збройних сил. У країн НАТО немає єдиного стандарту нарахування грошового утримання. НАТО стандартизує не розміри окладів, а сам механізм нарахування виплат, який, до речі, є більш деталізованим та соціально-орієнтованим, порівняно з існуючим в українській армії.

Зараз у нас розробляється нова система грошового забезпечення, де 70% будуть виплати за військове звання та вислугу, а решта – надбавки стимулюючого та компенсаційного характеру. Це дозволить підняти грошове забезпечення приблизно на 30 відсотків. Це підтягне і військові пенсії.

А взагалі, не треба нічого винаходити. Все давно вже придумали. Треба просто втілювати гарні західні практики.

Яка країна може бути для нас прикладом?

Американська армія. У них зарплата базується на тих же принципах, що й в Україні: строк служби, звання, професійні навички. У США військовослужбовці діючої армії та резервісти отримують основну плату або базовий дохід, який залежить від звання та вислуги.

Базова зарплата починається від 21 тисячі доларів США на рік для солдата початкового рівня (E1) зі стажем менше ніж 2 років. Офіцери отримують від 40 тисяч доларів США для лейтенантів до 86 тисяч доларів США для майора.

Заохочується дистанційна освіта військовослужбовців — виділяють персональний комп’ютер і 4 500 доларів США на рік на оплату навчання, причому профіль військовослужбовець обирає сам.

Допомога на житло компенсує вартість орендованого житла. Ставки компенсації залежать від локації, звання та сімейного статусу. Ця виплата є другою за величиною та важливістю. Військовий за бажанням може взяти пільговий кредит на житло. Військові звільнені від податку на нерухомість.

Деякі категорії військовослужбовців отримують доплати за підвищену відповідальність або ризики: наприклад, інструктори - парашутисти, бойові диспетчери. Доплачують за іноземні мови. Армія доплачує медикам, щоб утримати їх від переходу в приватний сектор.

Цікаво, що Пентагон інвестує гроші та зусилля в розвиток фінансової грамотності серед військових, особливо молодих. Тобто, їх навчають розумно керувати своїми фінансами. Така практика не завадила б і нашим військовим.

Окрім спеціалізованих магазинів для військових, у Штатах існують банки, страхові компанії, лізингові компанії та інші сервісні компанії, які спеціалізуються на наданні послуг військовослужбовцям.

Ну, напевно, нам до американської армії ще дуже далеко. А є якісь більш реалістичні для нас приклади?

Давайте візьмемо Войско Польське. Цього року вони на 42% збільшили кількість новобранців на професійну військову службу. Це був результат ефективної реформи: поляки вдосконалили комплектування, розширили мотиваційний пакет, суттєвого спростили бюрократію, а головне – підвищили грошове забезпечення.

Сьогодні польські військові отримують еквівалент від 1100 доларів США на місяць для рядового та від 1600 доларів США - для молодого офіцера. Звісно, окрім окладу існують надбавки за стаж та умови служби. Наприклад, фахові IT-спеціалісти отримують щомісячну надбавку в розмірі до 600 доларів. Або, наприклад, військовослужбовці-розвідники додатково до зарплати можуть отримувати 1500 доларів. При середній зарплаті по країні в 1200 доларів, мінімальна зарплата солдата в 1100 доларів виглядає адекватно.

Чи є у нас перспектива, щоб наші військові отримували зарплату, як, наприклад, у Польщі?

Дуже сподіваюся, що так і буде. У нас просто немає іншого шляху. Звісно, не одразу, потрібен час та багато зусиль. Але без гідного грошового забезпечення у нас не буде боєздатної армії, а без неї, зрештою, не буде держави. Не буває так, що армія сильна, а служити непрестижно та фінансово невигідно.

Тут справа не в тому, щоб просто більше платити військовим. Суть у тому, щоб залучити в Збройні сили якісні кадри та зробити так, щоб вони служили по 20 років і більше. Тільки так ми поступово перейдемо на професійну армію, бо, зрештою, професійна армія економічно вигідніша. Паралельно з підвищенням грошового забезпечення треба втілювати західні практики з кадрового менеджменту у Збройних силах.

А для того, щоб молода людина пов’язала свої найкращі роки з нашими Збройними силами, людина повинна мати перспективу гідного життя, не розкішного, але принаймні гідного. Людина повинна мати впевненість, що зможе створити сім’ю та забезпечити їй гідне життя. Збройні сили мають навчитися вигравати конкуренцію на ринку праці за якісні кадри. А для цього треба забезпечити престиж, побутовий комфорт та перспективу, а все це, зрештою, визначається грошовим забезпеченням.