Ирина Верещук: Престиж военной службы определяется денежным обеспечением

Что Вы думаете о текущем денежном обеспечении военных?

За последние лет пять рост средней зарплаты по стране где-то вдвое опередил рост средней зарплаты в Вооруженных силах. Как следствие - демотивация и отток качественных кадров. То есть, ВСУ, один из крупнейших работодателей в стране, становится все менее конкурентоспособным на рынке труда. Это огромная проблема, которая требует решения. И мы должны постепенно, шаг за шагом, переломить сложившуюся ситуацию.

На сегодняшний день есть две ключевые проблемы. Во-первых, по денежным выплатам задолженность примерно 1,5 млрд гривен. Наш Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке прилагает все усилия, чтобы быстрее решить эту проблему. Во-вторых, зарплаты военным не повышали уже несколько лет. Надеюсь, эта проблема тоже будет решена в ближайшее время, и в следующем году мы увидим рост зарплат военных.

Какие реальные перспективы повышения зарплат военным?

Несмотря на финансовые трудности все же удается понемногу повышать зарплаты некоторым категориям военных. С начала этого года было увеличено пособие военнослужащим, заключившим свой первый контракт. Теперь оно составляет от 18 160 до 22 700 гривен. Также были увеличены выплаты резервистам: одноразовое денежное поощрение, суточные и зарплата.

Надеюсь, что уже в этом году мы увеличим денежное обеспечение военнослужащим разведывательных органов.

Последний раз денежное обеспечение повышали в начале 2019 года. Тогда общий размер месячного денежного обеспечения в среднем вырос на 30%. Следующее повышение денежного обеспечения планируется в следующем году, в среднем на 60%. Но наш Комитет и Минобороны должны хорошо поработать, чтобы заложить такое повышение в Госбюджет-2022.

Также есть определенный прогресс в повышении денежного обеспечения военнослужащих-контрактников. Сейчас военные-контрактники вне зоны ООС получают минимум 10 000 гривен. В то же время на второй-третьей линии обороны получают 22 000 гривен, на первой линии - более 32 тысяч гривен.

Когда зарплаты наших военных приблизятся к уровню стран НАТО?

Наверное, сравнивать зарплаты наших военных с зарплатами в странах НАТО будет некорректно. Напрямую сравнивать зарплаты военных некорректно даже между определенными странами НАТО: например, Германия и Албания. Разный уровень экономики стран, различные военно-политические задачи вооруженных сил. В НАТО нет единого стандарта начисления денежного содержания. НАТО стандартизирует не размеры окладов, а сам механизм начисления выплат, который, кстати, является более детализированным и социально-ориентированным, по сравнению с существующим в украинской армии.

Сейчас у нас разрабатывается новая система денежного обеспечения, где 70% будут выплаты по воинскому званию и выслуге, а остальные - надбавки стимулирующего и компенсационного характера. Это позволит поднять денежное обеспечение примерно на 30 процентов. Это подтянет и военные пенсии. А вообще, не надо ничего изобретать. Все давно уже придумали. Надо просто воплощать хорошие западные практики.

Какая страна может быть для нас примером?

Американская армия. У них зарплата базируется на тех же принципах, что и в Украине: срок службы, звания, профессиональные навыки. В США военнослужащие действующей армии и резервисты получают основную плату или базовый доход, который зависит от звания и выслуги.

Базовая зарплата начинается от 21 000 долларов США в год для солдата начального уровня (E1) со стажем менее 2 лет. Офицеры получают от 40 000 долларов США для лейтенантов до 86 000 долларов США для майора.

Поощряется дистанционное образование военнослужащих - выделяют персональный компьютер и 4500 долларов США в год на оплату обучения, причем профиль военнослужащий выбирает сам.

Пособие на жилье компенсирует стоимость арендованного жилья. Ставки компенсации зависят от локации, звания и семейного статуса. Эта выплата является второй по величине и значимости. Военный по желанию может взять льготный кредит на жилье. Военные освобождены от налога на недвижимость.

Некоторые категории военнослужащих получают доплаты за повышенную ответственность или риски: например, инструкторы-парашютисты, боевые диспетчеры. Доплачивают за иностранные языки. Армия доплачивает медикам, чтобы удержать их от перехода в частный сектор.

Интересно, что Пентагон инвестирует деньги и усилия в развитие финансовой грамотности среди военных, особенно молодых. То есть, их учат разумно управлять своими финансами. Такая практика не помешала бы и нашим военным.

Кроме специализированных магазинов для военных, в Штатах существуют банки, страховые компании, лизинговые компании и другие сервисные компании, специализирующиеся на предоставлении услуг военнослужащим.

Ну, наверное, нам до американской армии еще очень далеко. А есть какие-то более реалистичные для нас примеры?

Давайте возьмем Войско Польское. В этом году они на 42% увеличили количество новобранцев на профессиональную военную службу. Это был результат эффективной реформы: поляки усовершенствовали комплектование, расширили мотивационный пакет, существенного упростили бюрократию, а главное - повысили денежное обеспечение.

Сегодня польские военные получают эквивалент от 1100 долларов США в месяц для рядового и от 1600 долларов США - для молодого офицера. Конечно, кроме оклада существуют надбавки за стаж и условия службы. Например, профессиональные IT-специалисты получают ежемесячную надбавку в размере до 600 долларов. Или, например, военнослужащие-разведчики дополнительно к зарплате могут получать 1500 долларов. При средней зарплате по стране в 1200 долларов, минимальная зарплата солдата в 1100 долларов выглядит адекватно.

Есть ли у нас перспектива, чтобы наши военные получали зарплату, как, например, в Польше?

Очень надеюсь, что так и будет. У нас просто нет другого пути. Конечно, не сразу, нужно время и много усилий. Но без достойного денежного обеспечения у нас не будет боеспособной армии, а без нее в конечном итоге не будет государства. Не бывает так, что армия сильна, а служить престижно и финансово невыгодно.

Здесь дело не в том, чтобы просто платить военным. Суть в том, чтобы привлечь в Вооруженные силы качественные кадры и сделать так, чтобы они служили по 20 лет и больше. Только так мы постепенно перейдем на профессиональную армию, потому что в конце концов профессиональная армия экономически выгодна. Параллельно с повышением денежного обеспечения, надо воплощать западные практики по кадровому менеджменту в Вооруженных силах.

А для того, чтобы молодой человек связал свои лучшие годы с нашими Вооруженными силами, он должен иметь перспективу достойной жизни, не роскошной, но по крайней мере достойной. Человек должен иметь уверенность, что сможет создать семью и обеспечить ей достойную жизнь. Вооруженные силы должны научиться выигрывать конкуренцию на рынке труда за качественные кадры. А для этого надо обеспечить престиж, бытовой комфорт и перспективу, а все это в конечном итоге определяется денежным обеспечением.