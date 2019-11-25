Іран заявив про арешт 180 лідерів антиурядових демонстрацій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Близько 180 учасників масових антиурядових демонстрацій заарештовано поліцією в Ірані. Про це повідомляє Радіо Свобода із поисланням на ІРНА, передає УНН.
У тексті повідомлення заарештованих називають “лідерами демонстрацій”. Їх звинувачують в нападі на співробітників правопорядку, підпалах і незаконних закликах в інтернеті.
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Масові демонстрації пройшли в Ірані в середині листопада. Вони були спровоковані зростанням цін на бензин, але швидко переросли в антиурядові виступи. Деякі учасники виступали також проти ісламу як державної релігії Ірану. Демонстрації розігнали поліцейські сили спеціального призначення, які застосували силу та сльозогінний газ проти протестувальників.
Влада Ірану заявляє, що багато протестуючих були підготовлені країнами Заходу і отримували гроші за участь в демонстраціях.
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За даними правозахисної організації Amnesty International при розгоні демонстрацій було вбито не менше 106 осіб по всій країні, повідомляло агентство AP. Представники ООН заявляють про “десятки” убитих. Влада Ірану ставить під сумнів ці цифри, однак не надає свою статистику.