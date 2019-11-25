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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 24646 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105315 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Иран заявил об аресте 180 лидеров антиправительственных демонстраций

Иран заявил об аресте 180 лидеров антиправительственных демонстраций

Киев  •  УНН

 • 10065 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Около 180 участников массовых антиправительственных демонстраций арестованы полицией в Иране. Об этом сообщает Радио Свобода со поисланням на ИРНА, передает УНН.

В тексте сообщения арестованных называют “лидерами демонстраций”. Их обвиняют в нападении на сотрудников правопорядка, поджогах и незаконных призывах в интернете.

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Массовые демонстрации прошли в Иране в середине ноября. Они были спровоцированы ростом цен на бензин, но быстро переросли в антиправительственные выступления. Некоторые участники выступали также против ислама как государственной религии Ирана. Демонстрации разогнали полицейские силы специального назначения, которые применили силу и слезоточивый газ против протестующих.

Власти Ирана заявляют, что многие протестующие были подготовлены странами Запада и получали деньги за участие в демонстрациях.

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По данным правозащитной организации Amnesty International при разгоне демонстраций были убиты не менее 106 человек по всей стране, сообщало агентство AP. Представители ООН заявляют о “десятках” убитых. Власти Ирана ставит под сомнение эти цифры, однако не предоставляет свою статистику.

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