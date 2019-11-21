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В Ірані почали відновлювати доступ в інтернет

В Ірані почали відновлювати доступ в інтернет

Київ • УНН

 • 8071 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Ірані частково відновили доступ в інтернет після початку масових протестів, що спалахнули через підвищення цін на бензин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Вища рада національної безпеки Ірану розблокувала доступ в інтернет в деяких районах - в Хормозгані, Керманшасі, Араку, Мешхеді, Куме, Тебрізі, Хамадані, Бушері, а також частково в Тегерані.

"Доступ в інтернет поступово відновлюється в країні", - йдеться у повідомленні.

За даними неурядової організації NetBlocks, що стежить за доступом в інтернет по всьому світу, відновлення інтернет-з'єднання в Ірані охопило лише 10% території країни.

Нагадаємо, понад 20 людей загинули в Ірані в ході зіткнень поліції з учасниками протестних акцій, які пройшли в декількох іранських містах.

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