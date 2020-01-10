Іран відкинув версію про збиття літака МАУ ракетою

КИЇВ. 10 січня. УНН. Іран спростував твердження Заходу про те, що український пасажирський літак МАУ, який зазнав катастрофи неподалік від Тегерана, був збитий іранською ракетою. Про це заявив в п'ятницю глава Організації цивільної авіації Ірану (CAOI) Алі Абедзаде, якого цитує euronews, передає УНН.