Іран відкинув версію про збиття літака МАУ ракетою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Іран спростував твердження Заходу про те, що український пасажирський літак МАУ, який зазнав катастрофи неподалік від Тегерана, був збитий іранською ракетою. Про це заявив в п'ятницю глава Організації цивільної авіації Ірану (CAOI) Алі Абедзаде, якого цитує euronews, передає УНН.
"Одне можна сказати напевно - цей літак не був збитий ракетою", - сказав на пресконференції Алі Абедзаде.
Також, як пише AP, він закликав США і Канаду поділитися будь-якою інформацією, якою вони володіють.
Нагадаємо, за словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.
Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.
Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що є розвідувальна інформація, що літак МАУ в Ірані був збитий ракетою "земля-повітря" іранськими силами.
Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.
Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані. Водночас у РНБО зазначили, що вивчається версія ураження літака МАУ в Ірані російською ракетою ЗРК "Тор".
8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.