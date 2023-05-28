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Ірак представив транспортний проект вартістю 17 мільярдів доларів, який зв'яже Європу та Близький Схід.

Ірак представив транспортний проект вартістю 17 мільярдів доларів, який зв'яже Європу та Близький Схід.

Київ • УНН

 • 670453 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Ірак представив амбітний план щодо перетворення країни на регіональний транспортний вузол за рахунок розвитку своєї автомобільної та залізничної інфраструктури, що пов'язує Європу з Близьким Сходом. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Після завершення проект вартістю 17 мільярдів доларів, відомий як «Шлях розвитку», охоплюватиме всю територію країни, сягаючи 1200 кілометрів від північного кордону з Туреччиною до Перської затоки на півдні.

Прем'єр-міністр Мохамед Шіа ас-Судані оголосив про проект під час конференції з представниками міністерств транспорту Ірану, Йорданії, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії, Сирії, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів.

«Ми розглядаємо цей проект як опору стійкої ненафтової економіки, сполучну ланку, яка служить сусідам Іраку та регіону, а також внесок у зусилля щодо економічної інтеграції», — сказав Судані.

Хоча необхідні подальші обговорення, будь-яка країна, яка забажає, зможе виконати частину проекту, заявив транспортний комітет іракського парламенту, додавши, що проект може бути завершений за три-п'ять років.

Зруйнований війною та охоплений корупцією, багатий на нафту Ірак страждає від напівзруйнованої інфраструктури.
Його дороги, зрешечені вибоїнами і погано обслуговуються, перебувають у жахливому стані.

Ті, що з'єднують Багдад із північчю, перетинають райони, де спорадичні напади все ще відбуваються залишками угруповання «Ісламська держава».

Розвиток автомобільного та залізничного коридору дозволить Іраку отримати вигоду зі свого географічного положення з метою зробити країну транспортним вузлом для товарів і людей, що переміщуються між Перською затокою, Туреччиною та Європою.

Вже розпочато роботи зі збільшення пропускної спроможності торгового порту Аль-Фау на березі Перської затоки, де вантаж розвантажуватиметься перед відправкою на нові автомобільні та залізничні колії.

Проект також включає будівництво близько 15 залізничних станцій уздовж маршруту, у тому числі у великих містах Басра, Багдад та Мосул, аж до турецького кордону.

Затока, яка значною мірою межує з Іраном та Саудівською Аравією, є великою судноплавною зоною, особливо для транспортування вуглеводнів, які видобувають країни регіону.

Додамо

Транспорт є ключовим сектором світової економіки, і заява Іраку є останньою з інших запланованих міжнародних мегапроектів, включаючи китайську ініціативу «Один пояс, один шлях», оголошену у 2013 році Сі Цзіньпіном.

У рамках запланованих робіт цього проекту 130 країн Азії, Європи та Африки будуть пов'язані наземною та морською інфраструктурою, що забезпечить ширший доступ до Китаю.

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