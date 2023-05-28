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Ирак представил транспортный проект стоимостью 17 миллиардов долларов, который свяжет Европу и Ближний Восток.

Ирак представил транспортный проект стоимостью 17 миллиардов долларов, который свяжет Европу и Ближний Восток.

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Ирак представил амбициозный план по превращению страны в региональный транспортный узел за счет развития своей автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, связывающей Европу с Ближним Востоком. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

После завершения проект стоимостью 17 миллиардов долларов, известный как «Путь развития», будет охватывать всю территорию страны, достигая 1200 километров от северной границы с Турцией до Персидского залива на юге.

Премьер-министр Мохамед Шиа ас-Судани объявил о проекте во время конференции с представителями министерств транспорта Ирана, Иордании, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Мы рассматриваем этот проект как опору устойчивой ненефтяной экономики, связующее звено, которое служит соседям Ирака и региона, а также вклад в усилия по экономической интеграции», — сказал Судане.

Хотя необходимы дальнейшие обсуждения, любая страна, которая пожелает, сможет выполнить часть проекта, заявил транспортный комитет иракского парламента, добавив, что проект может быть завершен за три-пять лет.

Разрушенный войной и охваченный коррупцией, богатый нефтью Ирак страдает от полуразрушенной инфраструктуры.
Его дороги, изрешеченные выбоинами и плохо обслуживаемые, находятся в ужасном состоянии.

Те, что соединяют Багдад с севером, пересекают районы, где спорадические нападения все еще совершаются остатками группировки «Исламское государство».

Развитие автомобильного и железнодорожного коридора позволит Ираку извлечь выгоду из своего географического положения с целью сделать страну транспортным узлом для товаров и людей, перемещающихся между Персидским заливом, Турцией и Европой.

Уже начаты работы по увеличению пропускной способности торгового порта Аль-Фау на берегу Персидского залива, где груз будет разгружаться перед отправкой на новые автомобильные и железнодорожные пути.

Проект также включает строительство около 15 железнодорожных станций вдоль маршрута, в том числе в крупных городах Басра, Багдад и Мосул, вплоть до турецкой границы.

Залив, который в значительной степени граничит с Ираном и Саудовской Аравией, является крупной судоходной зоной, особенно для транспортировки углеводородов, добываемых странами региона.

Добавим

Транспорт является ключевым сектором мировой экономики, и заявление Ирака является последним из других запланированных международных мегапроектов, включая китайскую инициативу «Один пояс, один путь», объявленную в 2013 году Си Цзиньпином.

В рамках запланированных работ этого проекта 130 стран Азии, Европы и Африки будут связаны наземной и морской инфраструктурой, что обеспечит более широкий доступ к Китаю.

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