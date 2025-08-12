Ірак охопив загальнонаціональний блекаут на тлі спеки
Київ • УНН
В Іраку стався загальнонаціональний блекаут через збій на лініях електропередачі. Причиною стало перевантаження енергосистеми через рекордну спеку та зростаючий попит.
Раптовий збій на лініях електропередачі в Іраку в понеділок спричинив загальнонаціональне відключення електроенергії, повідомило Міністерство енергетики країни, пише УНН з посиланням на Xinhua.
Деталі
Заступник міністра з виробничих питань Мохаммед Нема повідомив, що технічні бригади працюють над усуненням несправності та почали поступово відновлювати електропостачання. Очікується, що його буде повністю відновлено протягом кількох годин.
Представник міністерства Ахмед Муса повідомив державному Іракському інформаційному агентству, що відключення було викликане перевантаженням енергосистеми, особливо в провінції Вавілон та священному для шиїтів місті Кербела, де мільйони паломників зібралися на релігійний ритуал Арбаїн.
Він сказав, що рекордно високі температури, зростаючий попит та збільшення електричного навантаження відключили лінії електропередачі, відключивши від мережі понад 6000 мегават. Він додав, що раптове падіння потужності прискорило частоту роботи генераторних агрегатів, що призвело до їх автоматичного відключення.
В останні дні Ірак постраждав від сильної спеки: у кількох провінціях температура досягла близько 50 градусів за Цельсієм, що ще більше збільшило навантаження на енергосистему країни.
