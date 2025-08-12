Ирак охватил общенациональный блэкаут на фоне жары
В Ираке произошел общенациональный блэкаут из-за сбоя на линиях электропередачи. Причиной стала перегрузка энергосистемы из-за рекордной жары и растущего спроса.
Внезапный сбой на линиях электропередачи в Ираке в понедельник вызвал общенациональное отключение электроэнергии, сообщило Министерство энергетики страны, пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Заместитель министра по производственным вопросам Мохаммед Нема сообщил, что технические бригады работают над устранением неисправности и начали постепенно восстанавливать электроснабжение. Ожидается, что оно будет полностью восстановлено в течение нескольких часов.
Представитель министерства Ахмед Муса сообщил государственному Иракскому информационному агентству, что отключение было вызвано перегрузкой энергосистемы, особенно в провинции Вавилон и священном для шиитов городе Кербела, где миллионы паломников собрались на религиозный ритуал Арбаин.
Он сказал, что рекордно высокие температуры, растущий спрос и увеличение электрической нагрузки отключили линии электропередачи, отключив от сети более 6000 мегаватт. Он добавил, что внезапное падение мощности ускорило частоту работы генераторных агрегатов, что привело к их автоматическому отключению.
В последние дни Ирак пострадал от сильной жары: в нескольких провинциях температура достигла около 50 градусов по Цельсию, что еще больше увеличило нагрузку на энергосистему страны.
