Іпотека в Україні дорожчає: під який відсоток дають кредит
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Ставки за іпотечними кредитами у банках в Україні продовжили зростати. У лютому середня ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,9%, на первинному — 17,1%. Про це свідчать результати опитувань банків від Національного банку України, передає УНН.
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“Зростання іпотечного кредитування відбувається переважно завдяки кредитам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості. Так, якщо порівняти із січнем 2021 року, у лютому обсяги видачі на вторинному ринку зросли на 47%, або на 124,2 млн грн, на первинному ринку — на 13%, або на 7,7 млн грн”, — йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в лютому становила близько 85% за обсягом від усіх нових видач.
“Середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати. Якщо у січні він становив близько 734 тис. грн, то в лютому — 742 тис. грн. Середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у звітному місяці становив 767 тис. грн, вторинної — 738 тис. грн”, — зазначається в повідомленні.
Так, опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. 89% нових угод (на суму майже 380 млн грн) уклали п’ять банків.
“У звітному періоді середня ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,9% (у січні — 13,8%), на первинному — 17,1% (у січні — 15,9%). Помітне зростання вартості кредитів на первинному ринку у лютому відбулось через зростання частки в нових видачах на ринку одного з активних у іпотечному кредитуванні банків, який пропонує позичальникам порівняно високу ефективну відсоткову ставку”, — вказали у Нацбанку.
Також повідомляється, що українські банки повідомили, що у лютому 2021 року видали 617 кредитів на загальну суму 457,9 млн грн. Обсяг видачі кредитів зріс на 40% проти січня 2021 року та на 81% проти лютого 2020 року. Кількість нових угод за місяць зросла на 39%, за рік — на 35%.
“У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів видано в Києві — 171 договір на 177 млн грн (39% від загальної суми). Після Києва найбільше іпотечних договорів укладено в Київській області — 84 договори на 78,5 млн грн (17% від загальної суми), у Харківській — 76 договорів на загальну суму майже 43 млн грн (9% від загальної суми), у Львівській та Дніпропетровській областях — 36 договорів на 28,3 млн грн та 45 договорів на 24,2 млн грн, відповідно”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Кабінет міністрів на засіданні 27 січня затвердив рішення про здешевлення вартості іпотечних кредитів до 7% річних. Програму запустили 1 березня.
При цьому НБУ підвищив облікову ставку — вперше за останні кілька місяців. Від її величини залежить, під які відсотки банки готові давати кредити.
Та в уряді кажуть, що в Україні можлива іпотека навіть під 5% річних, і працювати над цим почнуть вже впродовж першого півріччя цього року.
В експертних колах зазначають при цьому, що в “дешевій” іпотеці від уряду можуть бути підводні камені — “завуальовані додаткові відсотки”.
Водночас, ще у серпні 2020 року Президент Володимир Зеленський повідомляв, що є певні складності у впровадженні іпотеки під 10%, анонсованої у липні того ж року.
Зазначимо також, що за даними НБУ, минулого року попит на іпотеку серед населення рекордно зріс, зокрема і на тлі зниження відсотків за іпотечними кредитами.
НБУ хоче більш ніж подвоїти обсяги іпотеки до 2024 року — з 0,7% до 2% ВВП.
Що відомо про можливість дешевої іпотеки
Уряд у листопаді 2020 року доручив Міністерству фінансів забезпечити створення ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія” для запуску доступного іпотечного кредитування населення.
В одному з листопадових інтерв’ю голова Мінфіну Сергій Марченко казав, що спеціальна компанія буде докапіталізована урядом.
З його слів, “планується, що такі кредити будуть надаватися у сумі до 2 млн грн за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7 % річних на строк від 60 до 240 місяців”. Другий напрям — фінансовий лізинг на строк до 20 років з відсотковою ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску. Зазначений напрямок фінансування буде спрямований для збереження робочих місць, сприяння в забезпечені житлом військових, поліцейських та інших службовців, вказував Марченко. Тоді, коментуючи, чи низькі ставки будуть фіксовані протягом усього періоду кредитування, міністр фінансів зазначав, що “так, держава бере на себе ризики, у тому числі інфляційні”. Однак, він обіцяв запуск цих програм ще наприкінці минулого року, а про “доступну іпотеку” під 7% стало відомо лише наприкінці січня цього року.