Іпотека в Україні дорожчає: під який відсоток дають кредит

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Ставки за іпотечними кредитами у банках в Україні продовжили зростати. У лютому середня ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,9%, на первинному — 17,1%. Про це свідчать результати опитувань банків від Національного банку України, передає УНН.

Цитата

“Зростання іпотечного кредитування відбувається переважно завдяки кредитам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості. Так, якщо порівняти із січнем 2021 року, у лютому обсяги видачі на вторинному ринку зросли на 47%, або на 124,2 млн грн, на первинному ринку — на 13%, або на 7,7 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку в лютому становила близько 85% за обсягом від усіх нових видач.

“Середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати. Якщо у січні він становив близько 734 тис. грн, то в лютому — 742 тис. грн. Середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у звітному місяці становив 767 тис. грн, вторинної — 738 тис. грн”, — зазначається в повідомленні.

Так, опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. 89% нових угод (на суму майже 380 млн грн) уклали п’ять банків.

“У звітному періоді середня ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,9% (у січні — 13,8%), на первинному — 17,1% (у січні — 15,9%). Помітне зростання вартості кредитів на первинному ринку у лютому відбулось через зростання частки в нових видачах на ринку одного з активних у іпотечному кредитуванні банків, який пропонує позичальникам порівняно високу ефективну відсоткову ставку”, — вказали у Нацбанку.

Також повідомляється, що українські банки повідомили, що у лютому 2021 року видали 617 кредитів на загальну суму 457,9 млн грн. Обсяг видачі кредитів зріс на 40% проти січня 2021 року та на 81% проти лютого 2020 року. Кількість нових угод за місяць зросла на 39%, за рік — на 35%.

“У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів видано в Києві — 171 договір на 177 млн грн (39% від загальної суми). Після Києва найбільше іпотечних договорів укладено в Київській області — 84 договори на 78,5 млн грн (17% від загальної суми), у Харківській — 76 договорів на загальну суму майже 43 млн грн (9% від загальної суми), у Львівській та Дніпропетровській областях — 36 договорів на 28,3 млн грн та 45 договорів на 24,2 млн грн, відповідно”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня затвердив рішення про здешевлення вартості іпотечних кредитів до 7% річних. Програму запустили 1 березня.

При цьому НБУ підвищив облікову ставку — вперше за останні кілька місяців. Від її величини залежить, під які відсотки банки готові давати кредити.

Та в уряді кажуть, що в Україні можлива іпотека навіть під 5% річних, і працювати над цим почнуть вже впродовж першого півріччя цього року.

В експертних колах зазначають при цьому, що в “дешевій” іпотеці від уряду можуть бути підводні камені — “завуальовані додаткові відсотки”.

Водночас, ще у серпні 2020 року Президент Володимир Зеленський повідомляв, що є певні складності у впровадженні іпотеки під 10%, анонсованої у липні того ж року.

Зазначимо також, що за даними НБУ, минулого року попит на іпотеку серед населення рекордно зріс, зокрема і на тлі зниження відсотків за іпотечними кредитами.

НБУ хоче більш ніж подвоїти обсяги іпотеки до 2024 року — з 0,7% до 2% ВВП.

Що відомо про можливість дешевої іпотеки

Уряд у листопаді 2020 року доручив Міністерству фінансів забезпечити створення ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія” для запуску доступного іпотечного кредитування населення.

В одному з листопадових інтерв’ю голова Мінфіну Сергій Марченко казав, що спеціальна компанія буде докапіталізована урядом.

З його слів, “планується, що такі кредити будуть надаватися у сумі до 2 млн грн за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7 % річних на строк від 60 до 240 місяців”. Другий напрям — фінансовий лізинг на строк до 20 років з відсотковою ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску. Зазначений напрямок фінансування буде спрямований для збереження робочих місць, сприяння в забезпечені житлом військових, поліцейських та інших службовців, вказував Марченко. Тоді, коментуючи, чи низькі ставки будуть фіксовані протягом усього періоду кредитування, міністр фінансів зазначав, що “так, держава бере на себе ризики, у тому числі інфляційні”. Однак, він обіцяв запуск цих програм ще наприкінці минулого року, а про “доступну іпотеку” під 7% стало відомо лише наприкінці січня цього року.

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