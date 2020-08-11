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Зеленський заявив про перші випадки купівлі українцями житла в іпотеку під 10%

Зеленський заявив про перші випадки купівлі українцями житла в іпотеку під 10%

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

Так, за словами Глави держави, одне з основних завдань нинішньої владної команди – щоб іпотека в Україні була під 10% річних і менше.

"Ми боролися впродовж року. На це працював і уряд, і Офіс (Президента. – ред.), і Національний банк, і інші банки. Зараз є домовленості, і вони вже втілюються в життя – зараз іпотека знижена. У деяких банках – іпотека під 10%", – сказав Зеленський.

Він також розповів, що в минулому, до обрання Президентом, сам брав іпотеку на купівлю житла на столичній Оболоні під "страшні відсотки" – 22-25%. 

Водночас, Зеленський заявив, що є певні складності у впровадженні іпотеки під 10%.

"Є складнощі, я знаю. Вони пов’язані з обліковою ставкою Національного банку та з інфляцією. Але всі ці складнощі – технічні, всі вони з часом будуть нівельовані. Зараз найголовніше – вже є сигнал і є приклади: люди можуть і беруть іпотеку під 10%", – заявив він і додав, що це тільки початок.

Окрім того, за інформацією заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, за перший місяць роботи програми з надання доступної іпотеки для населення загальний обсяг наданих позик склав 75 млн грн (понад 200 іпотечних кредитів). А до кінця року іпотечний портфель банків може становити не менше 3 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Глава держави анонсував, що найближчим часом в країні з’явиться іпотека під 10% для "кожного громадянина України".

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