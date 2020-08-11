Зеленский заявил о первых случаях покупки украинцами жилья в ипотеку под 10%

Так, по словам Главы государства, одна из основных задач нынешней властной команды - ипотека в Украине была под 10% годовых и меньше.

"Мы боролись в течение года. На это работало и правительство, и Офис (Президента. - ред.), и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь - сейчас ипотека снижена. В некоторых банках - ипотека под 10%", - сказал Зеленский.



Он также рассказал, что в прошлом, до избрания Президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" - 22-25%.

В то же время, Зеленский заявил, что есть определенные сложности во внедрении ипотеки под 10%.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности - технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное - уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", - заявил он и добавил, что это только начало.

Кроме того, по информации заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по оказанию доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.

Напомним, ранее глава государства анонсировал, что в ближайшее время в стране появится ипотека под 10% для "каждого гражданина Украины".