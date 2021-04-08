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Ипотека в Украине дорожает: под какой процент дают кредит

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Ставки по ипотечным кредитам в банках в Украине продолжили расти. В феврале средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 13,9%, на первичном — 17,1%. Об этом свидетельствуют результаты опросов банков от Национального банка Украины, передает УНН.

Цитата

“Рост ипотечного кредитования происходит в основном благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. Так, если сравнить с январем 2021 года, в феврале объемы выдачи на вторичном рынке выросли на 47%, или на 124,2 млн грн, на первичном рынке — на 13%, или на 7,7 млн грн”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в феврале составляла около 85% по объему от всех новых выдач.

“Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти. Если в январе он составил около 734 тыс. грн, то в феврале — 742 тыс. грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 767 тыс. грн, вторичной — 738 тыс. грн”, — отмечается в сообщении.

Так, опрос банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. 89% новых сделок (на сумму почти 380 млн грн) заключили пять банков.

“В отчетном периоде средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 13,9% (в январе — 13,8%), на первичном — 17,1% (в январе — 15,9%). Заметный рост стоимости кредитов на первичном рынке в феврале состоялось из-за роста доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку”, — указали в Нацбанке.

Также сообщается, что украинские банки сообщили, что в феврале 2021 года выдали 617 кредитов на общую сумму 457,9 млн грн. Объем выдачи кредитов вырос на 40% по сравнению с январем 2021 года и на 81% по сравнению с февралем 2020 года. Количество новых сделок за месяц выросла на 39%, за год — на 35%.

“В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов выдано в Киеве — 171 договор на 177 млн грн (39% от общей суммы). После Киева больше всего ипотечных договоров заключено в Киевской области — 84 договора на 78,5 млн грн (17% от общей суммы), в Харьковской — 76 договоров на общую сумму почти 43 млн грн (9% от общей суммы), во Львовской и Днепропетровской областях — 36 договоров на 28,3 млн грн и 45 договоров на 24,2 млн грн, соответственно”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Кабинет министров на заседании 27 января утвердил решение об удешевлении стоимости ипотечных кредитов до 7% годовых. Программу запустили 1 марта.

При этом НБУ повысил учетную ставку — впервые за последние несколько месяцев. От ее величины зависит, под какие проценты банки готовы давать кредиты.

Но в правительстве говорят, что в Украине возможна ипотека даже под 5% годовых, и работать над этим начнут уже в течение первого полугодия этого года.

В экспертных кругах отмечают при этом, что в “дешевой” ипотеке от правительства могут быть подводные камни — “завуалированные дополнительные проценты”.

В то же время, еще в августе 2020 года Президент Владимир Зеленский сообщал, что есть определенные сложности во внедрении ипотеки под 10%, анонсированной в июле того же года.

Отметим также, что по данным НБУ, в прошлом году спрос на ипотеку среди населения рекордно вырос, в том числе на фоне снижения процентов по ипотечным кредитам.

НБУ хочет более чем удвоить объемы ипотеки до 2024 года — с 0,7% до 2% ВВП.

Что известно о возможности дешевой ипотеки

Правительство в ноябре 2020 года поручило Министерству финансов обеспечить создание ЧАО “Украинская финансовая жилищная компания” для запуска доступного ипотечного кредитования населения.

В одном из ноябрьских интервью глава Минфина Сергей Марченко говорил, что специальная компания будет докапитализированна правительством.

По его словам, “планируется, что такие кредиты будут предоставляться в сумме до 2 млн грн по низким процентным ставкам, приблизительно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев”. Второе направление — финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет направленно для сохранения рабочих мест, содействия в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих, указывал Марченко. Тогда, комментируя, будут ли низкие ставки фиксированы на протяжении всего периода кредитования, министр финансов отмечал, что “да, государство берет на себя риски, в том числе инфляционные”. Однако, он обещал запуск этих программ еще в конце прошлого года, а о “доступной ипотеке” под 7% стало известно лишь в конце января этого года.

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