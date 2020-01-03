Інтерпол оголосив у розшук ексглаву Nissan
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Інтерпол видав "червоне повідомлення" Лівану на арешт екс-президента Nissan Карлоса Гона, який втік з Японії, де його звинувачують у фінансових злочинах, в Ліван. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"Червоне повідомлення" Інтерполу - це прохання міжнародної поліції тимчасово заарештувати людину в очікуванні його екстрадиції чи іншого аналогічного судового позову. Однак Ліван не має договору про видачу з Японією.
У Гона є французьке, ліванське та бразильське громадянство. У свій час він вклав чималі інвестиції в банківський сектор, а також нерухомість у Лівані.
Міністр юстиції Лівану Альберт Серхан заявив, що країна виконає свої зобов'язання", таким чином натякнувши, що ексглаву Nissan можуть викликати на допит.
Серхан також додав, що Гон в'їхав в Ліван за чинним паспортом. Тому його екстрадиція в Японію з Лівану може і не відбутися.
Нагадаємо, втечу ексглави Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона готувала його дружина.